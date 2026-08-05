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一句話掃到彰化 王惠美四連問賴清德

民進黨首場「行動中常會」今（5）日從台中出發，地主台中市長盧秀燕一早開酸總統賴清德「難得出門，希望先關心食安」；賴清德下午把矛頭對準盧秀燕，批評她在中部五縣市的施政表現「勉勉強強贏過彰化縣長而已」。一句話意外讓彰化縣長王惠美躺著也中槍，她晚間罕見發文反擊，直呼「總統您終於想到彰化了！」賴清德今天在行動中常會致詞時表示，台中市近年的市政表現與市民期待存在落差。他引用《遠見雜誌》施政滿意度調查指出，盧秀燕的個人滿意度遠不及高雄市長陳其邁；若放眼中部五縣市，盧秀燕的整體施政表現也不如雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦，「勉勉強強贏過彰化縣長而已」，並呼籲台中市民「再搖擺一次」。由於國民黨籍的王惠美一向鮮少與中央隔空交火，賴清德去年到彰化時曾多次公開稱讚她；加上王惠美今年初拋出「我沒有要選了」訊息，地方政壇一直盛傳她可能在卸任縣長後入閣，但本人始終未正面回應。如今因賴、盧隔空交鋒意外被點名，也讓地方再度揣測，所謂「入閣說」恐怕增添變數。面對賴清德點名，王惠美晚間在臉書發文，以「總統您終於想到彰化了！」為題回應。她抱怨「行政院都沒有向總統報告，所以總統很多事情都沒深入了解！」並強調「在惠美心中，彰化人贏，才是真正的贏！」王惠美接連四度向賴清德喊話「總統您知道嗎？」細數彰化多項重大建設進度，包括二林精密機械園區環評案遭擱置八年、至今未排入環評大會審查；彰化縣政府爭取接管明道大學未獲教育部同意；彰化交流道特定區都市計畫第五度送交內政部審議；彰化捷運路網則遲遲未獲交通部核定。她最後表示，自己一直努力推動彰化轉型，包括規劃興建大巨蛋等重大建設，但許多提案至今卡在中央部會審議。她呼籲賴清德多關心全台第一大縣彰化，協助排除發展障礙，並棉裡藏針地表示，「有您的支持與鼓勵，彰化的改造才會成功！」