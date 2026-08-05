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白海豚預測路徑逐漸明朗！週六至週一影響台灣天氣

▲中央氣象署今（5）日發布未來降雨趨勢圖，週六、週日台灣中北部及馬祖將有局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風雨勢延續下到週一！西南風接力換中南部降雨

▲今年第 14 號颱風「鯨魚」與第 15 號颱風「昌鴻」於今（5）日相繼生成，不過兩者對台灣皆無影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣父親節週末天氣又要受到颱風影響！中央氣象署表示，第 13 號颱風「白海豚」，目前位於台灣東方約 1,600 公里海面上，預計於週六（8月8日，父親節）至下週一（10日）最接近台灣北方海面。屆時台灣中北部、馬祖都要慎防豪大雨影響。至於今年第 14 號颱風與第 15 號颱風「昌鴻」於今（5）日相繼生成，不過兩者對台灣皆無影響。中央氣象署今（5）日晚間發布「颱風白海豚影響時程」圖卡，並指出，白海豚颱風週六至下週一最接近台灣，屆時「中北部及馬祖豪大雨、東半部有焚風」，北部地區、中部山區及馬祖有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率。至於花東地區多雲到晴為主，僅零星陣雨，但是週六、週日易有焚風發生機會，局部高溫上看36度。不過從週四（6日）晚間開始，受到白海豚颱風外圍雲系接近，西半部地區有短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有較大雨勢。氣象署也補充，白海豚颱風的降雨影響，將會持續至下週一(10日)，台灣各地仍有短暫陣雨，尤其馬祖地區降雨仍明顯。從下週二開始，則換西南風開始影響台灣，屆時降雨區域就會換成台灣中南部地區局部陣雨或雷雨，其他地區恢復多雲到晴、午後雷陣雨型態。