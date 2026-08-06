我是廣告 請繼續往下閱讀

大安、信義交界插旗！新濠建設機構推出總戶數僅68戶預售案「新濠信義」，步行約7分鐘可達捷運六張犁站，規劃10-26坪純住宅產品，卡位北市蛋黃地段，甫正式公開，便受到市場高度關注，詢問度始終居高不下。台北市信義區因稀缺的土地供給與獨特的地段魅力，無畏房地產景氣盤整，新案供給及去化依舊保持穩健，更讓知名建商前仆後繼地進場插旗，再次證明「地段即是王道」的不動產鐵律。榮登「2024北台灣十大建商」與「2025全台十大好感建商」的新濠建設機構，於大安、信義交界推出總戶數僅68戶的燙金預售案「新濠信義」。不僅坐擁優異的交通區位，步行僅約7分鐘即可抵達捷運六張犁站，搭乘文湖線更可一線直達松山機場或內科，迅速轉乘板南線、淡水信義線，享受極致的通勤便利。「新濠信義」完美契合「十分鐘生活圈」的地段訴求，盡享信義計畫區、大安森林公園、臨江街夜市、遠企飯店等都會據點。規劃合理總價區間的10-26坪，不論是年輕一代入主北市核心，或是高資產族群的保值配置，都是極具吸引力的夢幻標的。有別於多以中大坪數名宅為主的信義區，「新濠信義」在產品規劃上展現絕佳細膩度與市場敏銳度，針對現代都會菁英、單身貴族及頂客族對居住品質的挑剔需求，捨棄傳統大坪數思維，同時摒除店面規劃，以純住宅社區出發。本案中高樓層飽覽台北101大樓天際線，精準定位為「低總價、高規格」的頂規小宅，戶戶樓高約3米6。耐震提升至六級設計，超越建築法規，且交由第三方單位專業認證，更聘請豪宅御用防水團隊「DIASIN大信」，提供10年防水保固，由內而外層層為住戶把關。新濠信義由於地段、規劃、產品定位均達買方預期，詢問熱度始終居高不下，近期更不乏「股轉房」的高資產族群，顯見大通膨時代下，房地產依舊是資金避險的重要管道。