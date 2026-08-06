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信義企業集團將於8月27至29日「2026亞太永續博覽會」推出「築夢工地」展區，多年來要求供應商簽署永續承諾書，此次更邀夥伴走入社福機構，落實供應鏈共好理念。信義企業集團表示，策展供應商的遴選同步納入ESG考量，除品質、成本及交期外，並要求合作夥伴簽署「正當經營行為及永續發展承諾書」，承諾遵循人權、勞動法令、職業安全衛生及誠信治理等相關規範，並優先選擇具備低碳、減量、循環設計理念的供應商，讓永續延伸至供應鏈，成為採購決策的一部分。為使合作關係從規範遵循進一步走向價值共創，信義企業集團今年更邀請供應商走入集團旗下「社區一家」計畫長期深耕合作的單位，位於台中的「伯拉罕共生照顧勞動合作社」及雲林的「小太陽老人日間照顧中心」參與志工活動。策展團隊運用設計專長陪伴受照護者手作交流，將永續參與延伸至供應鏈。策展團隊也從現場互動中，更深入理解地方組織如何連結照顧、文化與社區資源，並將對共生與合作的體會帶回策展內容，讓企業長期投入的永續行動，成為策展過程的一部分，使展覽更貼近真實的永續實踐。「築夢工地」以仍在建造中的工地為設計概念，象徵信義企業集團45年來持續攜手各界，一步步建構「永續好生活」。依展前材料項目盤點，展場結構與製作物中，預計約96%可於展後回收或重複使用，其中租賃鷹架可於展後回收，持續投入其他工程使用。展區還將於8月29日舉辦三場永續沙龍，邀請策展人、社區一家合作夥伴永續顧問及地方創生團隊分享永續實踐經驗，呼應SDG12責任消費、SDG13氣候行動及SDG17夥伴關係。邀請民眾於8月27日至29日前往台北世貿一館信義企業集團「築夢工地」展區，一同體驗企業永續如何從理念轉化為每一項具體選擇與行動。