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百萬YouTuber放火日前在社群發文，透露自己把相機掉在澎湖民宿，沒想到詢問店家後，卻被告知器材已經被當成垃圾收走，為了找回存有素材的相機，他今（5）日直接衝到當地的垃圾掩埋場翻垃圾山，並且全程開直播，超狼狽畫面吸引上萬網友同時在線觀看。放火日前在Threads發文，「我Dji pocket 4p掉在澎湖了，素材都在裡面，我哭的很大聲，沒辦法呼吸，最後記憶是在民宿，但有打去問他們說沒看到。」事後他在留言區更新進度，「確定疑似被民宿房務人員當成垃圾丟掉了，我還在研究可以怎麼辦。」超無助貼文讓身邊網紅好友也紛紛轉發，相當心疼放火的遭遇。放火隨即聯繫清潔隊與環保局，決定親自去垃圾場找回寶貝相機，面對50噸垃圾的垃圾山，他戴著口罩、手套，在太陽下手翻垃圾堆，並且全程透過直播跟粉絲分享進度，片段吸引超過萬名網友同步觀看。然而尋找過程中，他得知部分垃圾已被裝箱準備運回燒掉，讓他只能賭相機還留在裝箱區內，讓不少網友替他捏冷汗，截至目前為止，放火尚未成功找回相機，但是直播片段已經在社群瘋傳。