今年第13號颱風「白海豚」持續向西移動，逐漸逼近沖繩地區，預測8至10日距離台灣最近，氣象署預估7日下半天可能發布海上颱風警報，若警報發布，將創下台灣氣象史上1項罕見紀錄，若是進一步登陸中國，也將寫下中國氣象史上之最。
根據日本氣象廳5日晚間最新資料，白海豚颱風在北緯26.0度，東經136.1度，以每小時20公里速度向西移動，日本氣象廳提醒，6日起颱風強勢逼近沖繩及奄美海域。強風暴雨等持續影響可能持續，尤其是在沖繩地區，請儘早做好防災準備。
台灣中央氣象署今日白天表示，預計白海豚颱風7、8日逐漸通過琉球群島，速度將放慢，強度稍稍減弱並開始有北轉可能性，預估8日至10日將會是最接近台灣的時間，外圍環流將影響台灣，最快7日下半天可能發布海上颱風警報，至於是否發布陸警，仍要看到時白海豚北轉的時間點和角度，以及暴風圈是否會涵蓋連江縣或北海岸地區。
白海豚若發海警 將創史上生成地點最東邊發布警報颱風紀錄
值得注意的是，此次白海豚颱風的生成地點位在東經176.9度，甚至是在中太平洋就已被編號為92C，且被美國聯合颱風警報中心發布熱帶氣旋形成預警（TCFA），跨越國際換日線後隨即被升格命名。
若翻中央氣象署的颱風資料庫，在有發警報颱風列表當中進行比較，完全沒有任何位於東經175度以東的颱風曾發布過海上或陸上颱風警報的案例。
史上最遠發布颱風警報案例：1983年艾倫(ELLEN)颱風
根據中央氣象署歷史颱風資料庫，艾倫颱風生成於東經171.3度，北緯13.1度，與白海豚颱風有些類似，都在國際換日線以東就已有低壓擾動雛形，並一路向西北西方向挺進，來到菲律賓北方接近巴士海峽海域，氣象署（前身為氣象局）在1983年9月5日晚間先發布海上颱風警報，後又於隔日早上發布陸上颱風警報。不過艾倫颱風並未登陸，在穿過呂宋島北部近海後，由香港西邊登陸中國。在災情方面，對於台灣陸地沒有影響，只有屏東地區災情輕微，但對於海上方面，造成2起大海難，造成數10人死亡、失蹤。
史上生成地點最遠登陸台灣颱風：1969年艾爾西 (ELSIE)颱風
艾爾西颱風生成地點位於東經162.7度，北緯17.4度， 形成後一路向西北西至西北方向前進，並在1969年9月25日先後發布海上陸上颱風警報。並於26日晚23時多左右由宜蘭、花蓮間登陸，由臺中附近出海，後於金門附近進入中國，目前仍是史上生成地點最遠並登陸台灣的颱風紀錄。
若白海豚颱風登陸中國 將創艾倫颱風後歷史紀錄
由於遠洋生成颱風要登陸中國沿岸難度相當困難，依據中國氣象單位近數十年資料顯示，生成地點最遠且登陸中國的颱風，同樣是1983年的艾倫颱風，艾倫颱風從遠洋一路穿越菲律賓北部進入南海，並在澳門以北約10公里的珠海唐家處登陸，對港澳地區造成重大影響。
另一同樣在東經170度以東生成的是2002年風神颱風，約在東經171度生成，風神颱風當時一路高緯度西北行，登陸中國山東半島。
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台灣中央氣象署今日白天表示，預計白海豚颱風7、8日逐漸通過琉球群島，速度將放慢，強度稍稍減弱並開始有北轉可能性，預估8日至10日將會是最接近台灣的時間，外圍環流將影響台灣，最快7日下半天可能發布海上颱風警報，至於是否發布陸警，仍要看到時白海豚北轉的時間點和角度，以及暴風圈是否會涵蓋連江縣或北海岸地區。
白海豚若發海警 將創史上生成地點最東邊發布警報颱風紀錄
值得注意的是，此次白海豚颱風的生成地點位在東經176.9度，甚至是在中太平洋就已被編號為92C，且被美國聯合颱風警報中心發布熱帶氣旋形成預警（TCFA），跨越國際換日線後隨即被升格命名。
若翻中央氣象署的颱風資料庫，在有發警報颱風列表當中進行比較，完全沒有任何位於東經175度以東的颱風曾發布過海上或陸上颱風警報的案例。
史上最遠發布颱風警報案例：1983年艾倫(ELLEN)颱風
根據中央氣象署歷史颱風資料庫，艾倫颱風生成於東經171.3度，北緯13.1度，與白海豚颱風有些類似，都在國際換日線以東就已有低壓擾動雛形，並一路向西北西方向挺進，來到菲律賓北方接近巴士海峽海域，氣象署（前身為氣象局）在1983年9月5日晚間先發布海上颱風警報，後又於隔日早上發布陸上颱風警報。不過艾倫颱風並未登陸，在穿過呂宋島北部近海後，由香港西邊登陸中國。在災情方面，對於台灣陸地沒有影響，只有屏東地區災情輕微，但對於海上方面，造成2起大海難，造成數10人死亡、失蹤。
艾爾西颱風生成地點位於東經162.7度，北緯17.4度， 形成後一路向西北西至西北方向前進，並在1969年9月25日先後發布海上陸上颱風警報。並於26日晚23時多左右由宜蘭、花蓮間登陸，由臺中附近出海，後於金門附近進入中國，目前仍是史上生成地點最遠並登陸台灣的颱風紀錄。
由於遠洋生成颱風要登陸中國沿岸難度相當困難，依據中國氣象單位近數十年資料顯示，生成地點最遠且登陸中國的颱風，同樣是1983年的艾倫颱風，艾倫颱風從遠洋一路穿越菲律賓北部進入南海，並在澳門以北約10公里的珠海唐家處登陸，對港澳地區造成重大影響。
另一同樣在東經170度以東生成的是2002年風神颱風，約在東經171度生成，風神颱風當時一路高緯度西北行，登陸中國山東半島。
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