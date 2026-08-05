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▲孫儷在微博分享和女兒的日常。（圖／翻攝自微博@孫儷）

孫儷和鄧超婚後育有一雙兒女，今（5）日孫儷在微博分享12歲女兒小花幫她化的妝，看起來有濃密的睫毛，和平時清新素雅形象的孫儷有點不搭，但也好看，孫儷笑說每天她的妝容都是開盲盒，她也會提出需求，小花就會看影片精進自己，孫儷吐槽，「真的會有進步，最起碼，打粉底不像是在抽耳光了。」孫儷在微博分享小花幫她化的妝，並誇獎女兒每天都有進步，「這幾天我每天出門的妝容都是盲盒，小花天天給我化妝，化成什麼，不知道，但是，肉眼可見小花的化妝技術在進步。」孫儷表示，她每天都會提出「客戶需求」，小花就會去搜尋相關影片學習，隔天真的會進步，孫儷無情吐槽，「最起碼，打粉底不像是在抽耳光了，眼線也不會戳到我的眼睛了。」昨天甚至被朋友誇獎，但原因是，朋友們覺得她太「隆重」。孫儷笑說，「最近我一個80後帶著10後的妝容出門。」更讓孫儷開心的是，小花一邊幫她化妝，一邊說，「嗯！還得是底子好，怎麼化都不會錯。」孫儷樂喊，「她這是在誇我呢！」