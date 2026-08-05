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▲食藥署晚間公布中聯大豆沙拉油案專家學者會議紀錄。（圖／食藥署提供）

民進黨團今（5）日於立法院衛環委員會進行臨時提案，建請食藥署公開今年7月4日當天的專家會議紀錄。衛福部長石崇良表示，「我們今天就會把所有會議紀錄公開。」而晚間8時許，食藥署也公布17頁會議紀錄，包括專家名單也公布。中聯致癌油案，食藥署今日晚間公布，針對今年7月4日召開專家會議，就事件原因釐清、相關供應鏈、強化管控等面向進行釐清與專業討論。食藥署說明，7月4日召開專家會議，出席人員包含食品安全、毒理及風險評估等領域專家，共同檢視列席之中聯公司於7月3日提送台中市政府的「異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施報告」，及相關說明。經專家審慎討論，認定中聯公司未提出有效改善措施，決議不准復工。食藥署副署長王德原表示，會議經當日出席各專家確認同意後，決定主動公開當天的會議紀錄與會中相關資料，使各界充分瞭解討論內容及決策依據，避免造成外界誤解或不實傳播。而在會議紀錄中，第三項綜合討論的結論部分有3點，要求中聯公司擴大檢驗其他批次，就4月起所有桶槽留樣的樣品，儘速檢驗苯駢芘含量，以確認各生產節點產品安全性。第2點則指出，請中聯公司依專家學者意見，就下列面向強化管理機制，為預防類似事件再次發生：加強黃豆原料驗收管控，如：管控黃豆水分含量小於12.5%、脂肪酸種類及含量（例如次亞麻油酸是否偏高）等。2.留意脫臭製程及萃取溶劑品質，例如脫臭之溫度、真空度及時間、脫色劑及萃取溶劑之種類及品質等。3.訂定抽樣檢驗查核點，研議增加檢驗頻率（例如：逐船或逐槽)。結論第三點則提到，使用受影響大豆沙拉油製成之產品下架範圍，請主管機關將專家所提建議納入參考，綜合評估後決定管制範圍，例如使用違規批號油品所製產品，倘為混合油品或使用受影響大豆沙拉油含量大於20%者，建議業者預防性下架。