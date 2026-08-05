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中華職棒中信兄弟「本土王牌」鄭浩均又被富邦悍將KO，今（5）日在洲際主場首局就被悍將打線攻下4分，5局上又連挨6支安打，加上後援投手送回壘上跑者，鄭浩均此役僅投4.1局就失掉9分，追平生涯最差的紀錄。鄭浩均前次出現單場失9分，是在今年的5月13日，同樣是在洲際交手悍將，當時僅投0.1局就退場，最終以2：17慘敗。兄弟近期拉出一波2連勝，今日推出「本土王牌」鄭浩均先發。面對悍將打線，鄭浩均在首局兩出局後投出保送，隨後被張育成、王苡丞敲安失掉2分，范國宸在傷口上灑鹽，左外野2分砲將比分拉開至4：0。經過首局的不穩，鄭浩均從第2局投球開始回穩，面對10名打者僅被敲出1安，其中在2局上、4局上演出3上3下。不過5局上鄭浩均再度遭遇亂流，連續被敲出6支安打失掉2分，兄弟緊急換上蔡齊哲「拆彈」，但仍止不住失血，范國宸二壘安打加上戴培峰高飛犧牲打，悍將單局5分，全部都算在鄭浩均頭上。總計鄭浩均此役僅投4.1局失9分，被敲出10安，另外送出1次三振、1次保送，防禦率飆升至6.72。值得一提的是，這是鄭浩均本季第2度單場失9分的比賽，前次是在5月13日，同樣是在洲際主場交手悍將，當時鄭浩均僅投0.1局就狂失9分，當時兄弟以2：17慘敗。此外，此役是鄭浩均生涯亦是本季第4度單場失超過5分的比賽，與過去幾年的球季相比，鄭浩均今年整體投球內容相當不理想。