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第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽即將於新莊體育館點燃戰火，男子組賽事於8月14日至23日率先登場，女子組則於8月26日至29日接續開打。然而，今（5）日舉辦的開賽記者會卻爆發多項爭議，其中男子組全新賽制中「中華藍保證晉級四強」的規定引發球迷討論；此外，女子組球員集體缺席記者會且賽程過少，也讓外界質疑籃協「重男輕女」。本屆男子組共有8支隊伍參賽，賽制從往年的單循環改為「分組雙循環制」，將隊伍分為A、B兩組。為了改善過去9天連打8場的過度疲勞，今年也特別安排了「打3天休1天」的休兵日。然而，新賽制的晉級規範卻出現驚人但書：A組將由中華藍與同組另外3隊中戰績最佳者晉級，B組則由前2名晉級最終4強決賽。 這意味著身處A組的地主「中華藍」，無論預賽戰績多麼慘淡、甚至分組墊底，都握有絕對晉級四強的「保底優勢」。近年來瓊斯盃屢遭球迷諷刺為「自爽盃」，如今又推出保障地主晉級的奇妙賽制，立刻在網路上引發熱議。外界紛紛質疑，此舉無非是為了確保四強決賽有地主隊伍出賽，純粹是出於「票房收入考量」的自爽賽程。除了男子組賽制爭議，女子組的待遇也引發關注。今日的開賽記者會上，僅有男子組球員代表出席，女子組中華藍、白兩隊因赴日本進行移地訓練而「集體缺席」。此外，女子組雖有6隊參賽，但預賽僅打單循環（每隊2場）加上排名賽，每隊最多只會出賽3場，與男子組至少7場賽事形成強烈對比，再度引發資源分配不均的質疑。對此，中華籃協副秘書長張承中在記者會上公開致歉。他坦言：「時間點安排得的確沒有很好，剛好碰到女籃出國移地訓練。」張承中解釋，籃協在5月底剛完成改選，新經營團隊6月才接手，包含邀請外隊、確認名單等行政作業嚴重延宕，導致整體籌備倉促。籃協新任副理事長文大培甚至透露，今年瓊斯盃差一點就「辦不成」。對於女籃賽程較少的問題，張承中雖未正面回應是否調整，但承認整體籌辦流程確實有待檢討。