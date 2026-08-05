我是廣告 請繼續往下閱讀

問題批號進貨300瓶 剩216瓶預防性下架

北市衛生局今（5）日晚間發布新聞稿提到，接獲「聯廣國際企業有限公司」自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028/7/20）」產品檢出苯駢芘6.3 μg/kg不符規定。北市衛生局獲報第一時間立即會同衛福部食藥署前往該公司進行稽查。經查該產品是由嘉義縣「鑫隆發實業股份有限公司」供應，鑫隆公司也已主動通報，並由所轄衛生局同步釐清製程、進出貨及流向資料。北市衛生局提到，聯廣公司進貨後，只在該公司門市進行販售，每賣完1批才會再進貨1批，該問題批號共進貨300瓶，剩餘216瓶已責令預防性下架且不得販售。針對「聯廣國際企業有限公司」苦茶油商品批號檢出苯駢芘超標一案，北市法務局表示，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，以確實保障消費者權益。北市衛生局說明，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至台北市政府衛生局網站查詢相關訊息