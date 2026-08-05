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記憶體成為AI時代發展的重要指標，根據研調機構Counterpoint Research 發布的《2026 年第二季全球記憶體追蹤報告》，三星在 2026 年第二季以 39% 的市佔率高居 DRAM 市場榜首，重回 2024 年的高點。研調機構在這份報告中，也提及了包含中國長鑫存儲和台灣的南亞科在營收成長表現相當突出。根據Counterpoint Research發布的報告提到，對三星而言，這是一場顯著的逆轉，因為在一年前的同期將領先地位甚至一度讓給了 SK 海力士。 SK 海力士的單季營收年增 214%，仍然亮眼，但其DRAM市佔率仍由 2025 年第二季的 39% 下滑至 2026 年第二季的 26%。作為三大記憶體供應商之一的美光同樣表現強勁，市佔率達到 25%，幾乎逼近 SK 海力士的第二名位置。自 2023 年下半年 AI 浪潮爆發以來，美光一直保持著強勁的成長力道。Counterpoint Research提到，隨著一波又一波的 AI 應用，推動基礎設施的部署，DRAM 的需求持續超過增量供應。這不僅推升了 CPU 所需的傳統 DRAM 需求，同時也加速了 GPU 中下一代高頻寬記憶體（HBM）的採用。資深分析師 Jeongku Choi 在評論三星的表現時指出，「三星克服了所有阻礙，實現了相較去年同期極具意義的業績逆轉。三星受益於傳統 DRAM 的強勁需求與價格上漲，並持續擴大其在 HBM 領域的市佔率。展望未來，隨著 2026 年第三季預期將有進一步的漲價，三星的獲利可望實現持續成長。」2026 年第二季，傳統 DRAM 價格季增，而 HBM 價格漲勢放緩。然而，隨著傳統 DRAM 價格上揚，相對低廉的 HBM 價格預計將在明年大幅回升。研究總監 MS Hwang 指出：「儘管 SK 海力士在季增與年增均創下歷史新高的獲利，但由於三星與美光在兩端施壓，其市佔率有所下滑，導致成長速度低於競爭對手。」Hwang 進一步強調，「這需要從兩個角度來看待。首先，相較於競爭對手，SK 海力士的 HBM 出貨量與營收佔比最高，因此深受 HBM 均價放緩的衝擊。其次，SK 海力士比競爭對手更早簽署長期供應協議（LTA）。長期協議設定了價格的上限與下限，這意味著在記憶體價格上漲初期所協商定下的固定價格，會低於目前的現貨與合約市場水準。」然而，隨著配備 NVIDIA Vera Rubin 以及 AMD Instinct MI455X GPU 的最新伺服器機櫃開始出貨，HBM4 的出貨量已於 2026 年第三季開始增加。因此，隨著產品組合轉移，HBM 價格的跌幅將會回穩。在繁榮發展的 DRAM 市場中，競爭正進一步加劇。研究副總裁 Neil Shah 在強調競合關係時表示：「根據我們的預估，美光的 DRAM 營收自 2025 年第二季以來已成長五倍，具備超越 SK 海力士並可能很快奪下第二名寶座的實力。美光過去對此通常相當保守且低調，但我們認為競爭非常激烈，最終將歸結於誰具備足夠產能以避免拱手讓利，以及長期供應協議（LTA）將如何展現效果。」2026 年第二季其他表現亮眼的業者還包括長鑫儲存（CXMT，年增 716%）與南亞科（Nanya，年增 690%）。在國內對傳統 DRAM 的強勁需求及產能擴充驅動下，長鑫儲存成為全球成長最快的 DRAM 供應商。另一方面，南亞科則受益於其 DDR4/LPDDR4 以及 DDR5/LPDDR5 記憶體供需雙雙提升。