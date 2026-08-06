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▲食藥署公布中聯大豆沙拉油案專家學者會議紀錄。（圖／食藥署提供）

後續姜至剛說，針對第一層及第二層業者名單，目前均已有掌握，並通知下架問題產品，但外界會質疑，針對第二層業者之調和油產品，是否亦需全面回收下架？

許輔提到，「針對第二層產品，應要求業者自主確認其產品 BaP 檢出值是否符合標準，若不符標準，則下架回收，確認符合標準後，再行上架。若要求第二層加工產品全面下架，亦會牽連至第三層、第四層產品。」

中聯致癌油品爆發，立委質詢時質問，當時20%以上產品下架相關會議是誰做的決策。食藥署長姜至剛回應，「我對於會議結論有裁示，但不是決策。」而衛福部食藥署5日晚間公布專家會議記錄，行政院食安辦主任許輔提到「若要求第二層加工產品全面下架，亦會牽連至第三層、第四層產品。」針對7月4日中聯致癌油專家學者會議，食藥署8月5日晚間公布會議紀錄，出席人員包括主席食藥署長姜至剛、7位專家學者、行政院食品安全辦公室主任許輔、時任食藥署副署長的蔡淑貞、食品組組長許朝凱、中區管理中心主任林旭陽等、中聯公司總經理余凌冲、廠長陳明榮、品研課長陳建龍等人。會議紀錄顯示，報告事項為中聯公司製造大豆沙拉油檢出苯駢芘超標案始末及油脂相關管理規範、針對本案進行報告。在與會人員發言紀要中，姜至剛就產品之下架範圍提及，應考量產品型態及使用比例差異。對於直接販售油品、分裝油或調合油，因仍屬油品型態，應優先確認是否符合標準；對於再製食品，請專家給予建議。B專家指出，就健康風險角度而言，BaP較主要涉及慢性健康影響，目前未見明確急性健康危害等。建議後續應依產品性質、使用比例及風險評估結果綜合判斷。許輔發言，「目前中聯公司受影響批號的範圍皆已確認，第一層的三家業者已對外公布，臺中市亦公布第二層業者名單，據此範圍進行回收，目前第一層受影響產品皆已全數下架。」說明，夜市或餐廳業者應無法精算油品原料之使用比例，實務上難以追查。表示，建議將管制範圍鎖定於「問題油品比例超過20%之包裝食品」，進行預防性下架。至於餐廳與夜市，因實務上難以釐清實際用油與回收情形，建議不納入強制下架範圍。也建議，先從「大型業者」著手較易管理，通知業者若其產品有使用該批問題油品且占比大於20%，須進行預防性下架。至於餐廳等末端通路，執行上確實會有困難。「若單純以油品原料使用比例20%作為回收基準，卻未考量不同產品之攝取量差異，後續是否會引發其他爭議。」姜至剛最後裁示，「針對目前掌握第二層業者，要求其自主評估，若產品使用問題油品占比超過20%，或製成之外觀仍為原型之調和油，均須先預防性下架，待業者自行檢驗確認符合標準後，方可重新上架，並鼓勵業者自主揭露檢驗報告，使社會大眾安心。」