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漫威最新鉅作《蜘蛛人：重生日》全球熱映中，前港姐冠軍陳凱琳也帶著3個兒子到電影院感受大銀幕威力，然而6歲的二兒子因為觀影途中太興奮，腳踢到前排座椅、講話聲音太大，讓前排影迷超不爽，散場後，對方氣得往小孩頭上淋鮮奶油，讓孩子嚇得原地痛哭，陳凱琳事後已正式報警，警方正在偵查案件中。事件發生於7月30日下午，陳凱琳帶著3個兒子去電影院觀賞《蜘蛛人：重生日》，觀影途中，6歲二兒子因為劇情太刺激情緒也興奮起來，不僅踢了前面女觀眾的椅背，還多次大聲說話，讓觀眾怒火中燒。電影散場後，坐在前排的女子實在氣不過，直接將鮮奶油（或乳狀液體）往男童頭上澆下來，隨即離開現場，讓小孩子原地嚇瘋，哭聲響徹整個影廳。陳凱琳當下立刻向戲院人員求助，並在家人及友人的協助下安撫小孩子，隔天也前往警局報案，目前香港警方將案件列為「普通襲擊」，正追查一名涉案女子。面對小孩看電影惹怒其他觀眾，陳凱琳也公開致歉，坦言如果孩子的行為造成困擾，她身為母親未來會更注意孩子的言行，不過她也強調，不管孩子是否失禮，都不該對小孩潑異物報復，本次會報警是想讓小朋友知道，遇到不公平的事爸爸媽媽會站出來保護他。