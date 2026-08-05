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中華職棒味全龍今（5）日靠著防禦率、三振「雙冠王」蔣銲（John Gant）的6局好投，加上陳子豪、朱育賢「雙FA」同場開轟，以3：0完封統一7-ELEVEn獅。這是獅隊本季第13場「掛蛋」的賽事，打破2005年、2023年的單季12場被完封，改寫隊史37年最差紀錄。龍隊此役推出防禦率王蔣銲先發，面對獅隊打線，蔣銲展現超強壓制獅隊打線，主投6局無失分，僅被敲出3支安打，另外送出7次三振、1次保送，防禦率下降至1.32，並以99次三振，再次超越隊友鋼龍，暫居三振、防禦率「雙冠王」。龍隊打線在3局下突破獅隊先發投手獅帝芬（Jackson Stephens）的投球，重砲陳子豪此役埋伏在第9棒，鎖定獅帝芬失投球，一棒送出右外野大牆，替龍隊先馳得點，隨後郭天信敲安後發動盜壘，並靠著吉力吉撈・鞏冠的安打攻下第2分，龍隊取得2：0領先。8局下龍隊補刀，朱育賢從李其峰手中敲出陽春砲，將分差拉開至3：0，這也是陳子豪、朱育賢這2位FA選手第3度同場開轟。最終龍隊以3：0完封獅隊，值得一提的是，這是獅隊本季第13度遭完封，打破2005年、2023年的單季12場被完封，改寫隊史37年最差紀錄。賽後龍隊總教練葉君璋透露讓陳子豪打9棒的想法，「之前是想說不要給他那麼大壓力。後來發現他第9棒，可以串連到前段棒次，覺得不錯，就讓他打9棒。」此外，龍隊今日頻繁發動盜壘戰術，在獅帝芬投球的6局中，跑出4次盜壘成功，葉總坦言，有發現獅帝芬的投球動作有點慢，「不要讓他簡單、沒壓力投，所以發動比較多戰術。」