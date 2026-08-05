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美股週三（5日）開盤主要指數齊揚，費城半導體指數持續上漲，那斯達克指數更是進逼6月的歷史高點。輝達股價奮起，重返220美元，SpaceX股價重挫10%。美股主要指數5日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數上漲401點，漲幅0.74%；那斯達克指數漲94點或0.35%；標普500指數小漲37點或0.48%；費城半導體指數續漲164點，漲幅達1.35%。個股部分，台積電ADR上揚近2%，股價來到425美元；輝達股價早盤一度重返220美元關卡，漲幅4%；記憶體族群表現各異，美光上揚3%、SK海力士ADR與SanDisk開低後拉回至平盤上下震盪。根據路透報導，SpaceX 在其上市後的首次季度財報會議上，盛讚自家人工智慧（AI）領域的支出帶來了高於預期的回報。然而，投資人仍對其持續獲利的星鏈（Starlink）業務究竟還能支撐資料中心及輝達晶片等高昂投資多久，感到憂心忡忡。該公司股票週三重挫約 12%，上市未滿兩個月，股價已遠低於其掛牌時的 135 美元首次公開發行（IPO）價格。儘管 SpaceX 的季度 AI 資本支出攀升至 158 億美元，但該公司報告其 AI 業務收入較去年同期成長超過三倍，並公布了數項新的雲端運算合約。財務長強森（Bret Johnsen）表示，這些投資的經濟效益正迅速改善，但也暗示 AI 支出將持續保持在高位。他表示，「目前的經濟效益顯示，我們在算力方面的新資本投放，回收期已縮短至一年以內」；他補充指出，自第二季結束以來，SpaceX 已另行簽訂了價值 67 億美元的雲端運算合約，並有望在年底前達成 1,000 億美元的年化收入運行率（annualized revenue run rate）。