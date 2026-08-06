上班族最害怕的就是通勤路上遇到突發狀況而遲到，導致全勤獎金被苛扣。近期就有一位民眾遲到了1分鐘，卻被公司要求請 1 小時事假，讓她感到相當不合理。遭遇曝光後引發大批上班族共鳴，紛紛分享類似的不公遭遇。事實上，過去就有法院判例解答，公司這樣的規定已經明確觸法，甚至還可以開罰，並公布事業主姓名。
遲到1分鐘竟要請假1小時！上班族Threads文掀共鳴
一名網友在 Threads 上發文分享，自己因為上班遲到 1 分鐘，依照公司規定必須請 1 小時事假，讓她忍不住發問：「這件事有合理合法嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，不少人直呼公司規定根本不合法，也有許多人分享自身公司類似的考勤制度。
原 PO 隨後留言補充，剛入職時曾向人資反映過此事，但當時被壓了下來，這次則是直接向人資主管反映，希望能得到合理回覆。目前他還不打算請假，預計等溝通完後再做決定。
多數網友認為，遲到短短幾分鐘就被要求請整整 1 小時的假完全不合理，「不合法，只能按時間比例扣發薪資」、「遲到 1 分鐘只能扣 1 分鐘的錢」。也有上班族分享目前公司的現行制度，例如「遲到 1 分鐘可以選請假半小時或考勤扣 5 分」、「遲到 1 分鐘要請半小時假」。
不少網友更認為既然被要求請 1 小時假，就應該把假「請好請滿」，「那就順勢給自己 1 小時的假，直接離開公司去吃早餐，時間到了再回來」、「記得下班遲到 1 分鐘，也要請公司給加班 1 小時喔！」
律師與法院認證違法！扣薪逾越比例最高可開罰
事實上，勝綸法律事務所曾針對類似爭議解答，依目前主管機關及行政法院的見解，雇主對於勞工遲到，只能依實際遲到時間按比例扣發工資。如果採取加重罰款或強迫請假的方式處置，就算主張公司內有預先規定，甚至主張該規定經過勞工同意，仍屬於違法行為，雇主切莫以身試法。
過去曾有公司規定「遲到 5 分鐘內扣 100 元、超過 5 分鐘扣 300 元」，並主張該規定有開會經全體員工同意實施，扣下的款項也皆轉至福利金供同仁聚餐使用。該公司在經勞檢開罰後提起行政訴訟，最終遭法院判決敗訴。
法院認為，就算公司與勞工有約定遲到扣款，仍應遵循「勞務給付與工資應呈現比例關係」之最低標準。逾越比例的扣款依《民法》第 71 條規定為無效，公司扣款後即構成未全額給付工資，違反《勞基法》第 22 條第 2 項規定，主管機關依法科處罰鍰2萬元，並公布事業主姓名，應屬合法，所以駁回公司的起訴。
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一名網友在 Threads 上發文分享，自己因為上班遲到 1 分鐘，依照公司規定必須請 1 小時事假，讓她忍不住發問：「這件事有合理合法嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，不少人直呼公司規定根本不合法，也有許多人分享自身公司類似的考勤制度。
原 PO 隨後留言補充，剛入職時曾向人資反映過此事，但當時被壓了下來，這次則是直接向人資主管反映，希望能得到合理回覆。目前他還不打算請假，預計等溝通完後再做決定。
多數網友認為，遲到短短幾分鐘就被要求請整整 1 小時的假完全不合理，「不合法，只能按時間比例扣發薪資」、「遲到 1 分鐘只能扣 1 分鐘的錢」。也有上班族分享目前公司的現行制度，例如「遲到 1 分鐘可以選請假半小時或考勤扣 5 分」、「遲到 1 分鐘要請半小時假」。
不少網友更認為既然被要求請 1 小時假，就應該把假「請好請滿」，「那就順勢給自己 1 小時的假，直接離開公司去吃早餐，時間到了再回來」、「記得下班遲到 1 分鐘，也要請公司給加班 1 小時喔！」
事實上，勝綸法律事務所曾針對類似爭議解答，依目前主管機關及行政法院的見解，雇主對於勞工遲到，只能依實際遲到時間按比例扣發工資。如果採取加重罰款或強迫請假的方式處置，就算主張公司內有預先規定，甚至主張該規定經過勞工同意，仍屬於違法行為，雇主切莫以身試法。
過去曾有公司規定「遲到 5 分鐘內扣 100 元、超過 5 分鐘扣 300 元」，並主張該規定有開會經全體員工同意實施，扣下的款項也皆轉至福利金供同仁聚餐使用。該公司在經勞檢開罰後提起行政訴訟，最終遭法院判決敗訴。
法院認為，就算公司與勞工有約定遲到扣款，仍應遵循「勞務給付與工資應呈現比例關係」之最低標準。逾越比例的扣款依《民法》第 71 條規定為無效，公司扣款後即構成未全額給付工資，違反《勞基法》第 22 條第 2 項規定，主管機關依法科處罰鍰2萬元，並公布事業主姓名，應屬合法，所以駁回公司的起訴。