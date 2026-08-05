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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可，今（5）日持續交手千葉羅德海洋隊，前3打席未能上壘，不過9局上把握機會，敲出右外野安打，最終繳出4打數1安打、1三振的成績，打擊率也上升至2成30。西武隊此役遭到對方先發投手毛利海大封鎖，以0：8慘敗，這是羅德隊繼7月1日後，睽違1個月再度拿下2連勝。此役林安可扛西武隊先發第5棒、指定打擊，2局上首打席面對西武隊先發投手毛利海大，林安可選擇首球攻擊，不過敲出中外野飛球出局。4局上第2打席，林安可追打毛利的外角滑球，遭到三振，吞下此役第1K。7局上第3打席，林安可面對中繼投手中森俊介，鎖定靠近紅中的球出棒，但擊成左外野飛球出局。前3局未能敲出安的林安可，9局上最後一個打席把握住機會，從後援投手坂本光士郎手中敲出安打，不過後續打者未能延續攻勢，最終以0：8遭到完封。總計林安可此役4打數敲出1安打，另外吞下1次三振，打擊率上升至2成30。此役西武隊先發投手佐藤爽先發6.1局狂失7分，最終吞下敗投。反觀羅德隊先發左投毛利海大，繳出6局無失分好投，助隊完封對手，毛利相隔3個月再度奪勝投。此外，此役是羅德隊繼7月1日後，睽違1個月再度拿下2連勝。