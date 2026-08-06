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今天天氣：白海豚颱風外圍靠近 入夜雨區擴大

▲太平洋目前有3個颱風，分別是「白海豚、鯨魚、昌鴻」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：白海豚抵達家門口 海上警報將發布

▲中央氣象署表示，第 13 號颱風「白海豚」，目前位於台灣東方約 1,600 公里海面上，預計於週六（8日）至下週一（10日）位於台灣北方海面，屆時對台灣影響最深。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：白海豚颱風最靠近 周末注意豪雨

中央氣象署表示，白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）持續往西，今（6）日晚上外圍環流逐漸開始帶來降雨，周末（8月8日至8月9日）最靠近台灣，海上警報預計明（7）日下半天發布，周末台中以北要注意大雨、豪雨；鯨魚颱風和昌鴻颱風則對台灣無影響。8月6日今天的天氣，氣象署指出，白天天氣和今天類似，各地大致為多雲到晴、高溫炎熱，大環境為偏北風，迎風面桃園以北及宜蘭偶有短暫陣雨，午後中南部、山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始，白海豚颱風外圍雲系靠近，西半部有局部短暫陣雨，宜蘭有零星短暫陣雨。氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度，局部仍會來到36度或以上，尤其宜蘭及花蓮可能有局部焚風發生，紫外線也偏強，中午前後可能達到過量級或以上，外出請做好防曬並多補充水分。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為東北風至西北風，中南部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。8月7日明天的天氣，氣象署說明，白海豚颱風外圍雲系接近，西半部降雨機率增，有局部短暫陣雨，宜蘭也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴，清晨中南部有局部較大雨勢發生的機率，白海豚暴風圈較大的情況下，氣象署預估明天下午至晚上發布海上警報，警戒範圍可能是「北部海域、東北部海域」氣象署提及，周六、周日，西半部風雨更為顯著，台中以北平地有大雨，北部山區則必須防範豪雨，中南部、花東山區也有局部短暫雨，全台只有花東平地降雨機率較低。下周一（8月10日）白海豚颱風還會持續影響，西半部仍有廣泛降雨，北台灣注意大雨，不過若白海豚颱風往北的份量較小，不排除西半部雨勢還會下更多；下周二至下周四（8月11日至8月13日）颱風逐漸遠離，台灣受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。