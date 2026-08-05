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中市府再提「20％門檻」 籲總統關注中央決策爭議

總統賴清德今（5）日在民進黨「行動中常會」中，批評台中市長盧秀燕施政表現不如預期，甚至指盧在中部縣市的整體表現「勉勉強強贏過彰化」。台中市政府發言人林谷隆晚間回應表示，根據媒體公布的「2026縣市長施政滿意度調查」，盧秀燕施政滿意度達67%，六都首長排名第二；反觀賴清德近期滿意度約44%，「分數低嘲笑分數高，令人不解」。林谷隆表示，苯駢芘（BaP）食用油風暴已從大豆油延燒至苦茶油，甚至連進口南瓜籽油都被驗出苯駢芘超標，引發全台消費者高度關注。如今事件已非單一產品問題，而是跨縣市、跨供應鏈的系統性食安危機。他認為此時總統應督促行政院、衛福部及食藥署召開會議，研商因應對策，而非刻意到台中批評地方首長，他強調「政治口水不能凌駕守護民眾食安的責任」，並向賴清德喊話「請總統三思」。針對中央7月4日召開、訂出「問題油含量20%以下產品免下架」標準的專家會議，林谷隆表示，食藥署長姜至剛昨天已在立法院坦承，整場會議均有業者代表在場，包括最後形成會議結論及裁示的階段。林谷隆指出，該次會議的結論，隨後成為衛福部長石崇良7月5日宣布「問題油品含量20%以下產品免下架」的政策依據。他認為，發生食安事件的業者竟能參與中央重大決策討論，引發外界質疑，相關決策過程值得社會檢視，也呼籲賴清德總統正視並關心中央食安決策機制。