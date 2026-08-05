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中華職棒台鋼雄鷹與樂天桃猿今（5）日激戰到延長賽，前暴力猿打線好友檔王柏融、劉時豪此役都繳出猛打賞2打點貢獻。尤其王柏融在延長賽第十局敲出再見安打，這是他睽違10年再度有再見安打演出，他賽後獲選單場MVP站上舞台，並加碼和Wing Stars一起跳了2首嗆司曲。台鋼此役雖在第7局靠魔鷹、陳文杰、王柏融、宋柏翰連續安打灌入4分逆轉比賽，不過第8局遭樂天追平，比賽僅入延長賽後，黃群成功守住平手，王柏融作為第一名上場打擊的打者，從王志煊手中敲出穿越安打，讓因突破僵局制在二壘上的跑者陳文杰跑回超前分，台鋼7：6贏下勝利。王柏融此役敲出3安猛打賞，10局下的再見安打終結比賽，這也是他中職生涯第2次擊出再見安打，上一次要追溯到他還身穿Lamigo桃猿隊球衣的2016年4月24日。相隔10年再度敲出再見安打，王柏融表示身為該局首名打者，他當下的想法只是想往右邊攻擊，讓二壘跑者可以推進到三壘，但運氣不錯打成穿越安打，「我站上打擊區就是盡量幫助球隊，不管用什麼方式盡自己最大的能力去貢獻。」王柏融也提及球隊現況有許多傷兵，加上「終結者」林詩翔因手肘與手腕傷勢開刀，「這時候黃群頂替上來，表現有目共睹，希望接下來的比賽所有隊友都能為球隊多貢獻一點。」久違回到澄清湖主場作戰，王柏融也感謝球迷並邀請球迷多多進場，「主場六連戰的第一場比賽就這麼精彩了，相信剩下的比賽會越來越精彩，希望各位球迷多多進場為我們加油！」