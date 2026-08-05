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AIRism涼感衣突然不涼？關鍵在洗標

該怎麼看自己的AIRism的製造時間點？

▲AIRism穿多久了？翻開內側洗標，就能一眼辨別。（圖／UNIQLO TAIWAN／IG）

AIRism壽命？官方建議3年換一次

許多民眾到了夏天為了對抗潮濕悶熱，以及流汗容易有臭味，會選擇UNIQLO著名能夠吸濕且快乾的AIRism涼感衣，然而，有日本民眾穿上衣服後，突然感覺不涼了，而且衣服外觀都還很新，拿到門市詢問店員後，店員查看衣服洗標，發現衣服製造時間其實已經是五年前了。日本一名網友在社群平台X分享，他記得自己身上穿的AIRism上衣買沒有多久，卻不太涼，於是他前往UNIQLO詢問店員，店員首先問他是否是買近期或去年的款式，但他表示沒什麼印象，只記得大概是去年。就在此時，店員檢查了一下衣服內側的洗標，發現製造時間點是2021年，店員對他說，「你這件衣服是5年前買的」，讓這位民眾感到相當震驚，因為這件衣服的外觀看起來還和新的一樣，沒什麼皺褶，以為還能繼續使用。UNIQLO台灣官方曾透露一項小知識，只要翻開內側洗標，就能一眼辨別。在商品的貨號處後有個括弧，括弧內的數字就是「製造編號」，以（42-73）為例，42的4代表的是2024年，2就是春、夏、秋、冬的第二季「夏」，那就是2024年夏天生產的款式。UNIQLO 台灣官方曾透過社群公開提到，AIRism 若經過長期穿著或反覆清洗，吸濕、快乾機能以及透氣涼感效果會明顯下降，因此建議消費者至少每3年更新一次。