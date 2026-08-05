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知名體育主播徐展元日前重返中華職棒轉播台，在現場與現任中信兄弟一軍投手教練王建民相見歡。徐展元深知王建民在大聯盟打滾多年，早已達到「非常非常非常」財富自由的境界，便好奇詢問他為何還要如此辛苦工作。對此，王建民用4個字精簡回覆，展現出對棒球的熱愛與傳承使命，讓徐展元大感佩服。今年滿46歲的王建民，曾在2006與2007年連續兩季在紐約洋基隊豪取19勝，風靡全台。他在2016年季後宣布退役，但隨之而來的是生活重心的頓失。面對徐展元的提問，王建民直言原因就是「太無聊了」。他透露，2017年一整年待在美國家裡，頓時覺得生活失去重心，不知道要做什麼。後來轉念一想，自己唯一會且最擅長的就是棒球，因此決定回饋台灣棒壇，希望能為台灣培養出更多優秀的棒球好手。徐展元坦言，2018年王建民返台擔任富邦悍將二軍客座投手教練時，他原以為王建民只是短暫回台「玩玩、沾醬油」，沒想到對方卻是全心投入，且一轉眼教練生涯已邁入第9年。對於王建民的堅持，徐展元表達了高度敬意。他告訴王建民，以一位世界級的頂級退役球星而言，竟然願意長時間待在屏東二軍基地，頂著南台灣的烈日陪伴年輕球員訓練；近3年升上一軍後，又得承受極大的戰績壓力，球員表現無論好壞，投手教練隨時都要被球迷檢視與評論，這份毅力令人折服。在對談中，王建民也提到「現在的年輕球員，也會有自己的想法」。徐展元則笑著回應：「對啊！不像你以前，教練交代做什麼訓練，都乖乖做好做滿。」徐展元強調，他認識的王建民始終保持著認真將事情做完的態度，無論是球員或教練時期皆是如此。過去曾有報導指出，王建民擔任二軍客座教練時月薪約為台幣65萬元，如今升任一軍薪資勢必更高。但徐展元認為，金錢對王建民而言早已不是重點，他現在追求的是心理學家馬斯洛需求層次中的「自我實現」，透過棒球獲得心靈上的滿足，並將自身寶貴的經驗無私傳承給下一代。