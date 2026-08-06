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關聖帝君拜什麼的？誰最適合拜關公？6大族群必拜！

提醒民眾注意事項！關公代表正氣，若是從事詐騙、地下錢莊或非法行業，切勿祭拜，以免招致反效果。

關聖帝君喜歡的供品怎麼準備？招財、考運大不同

網路熱議！拜關公千萬別踩的6大供品禁忌

關公生日拜拜最佳吉時！求財、防小人必看



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關聖帝君聖誕！拜拜流程與還願提醒

2026年農曆6月24日（國曆8月6日）是「關聖帝君」關公（關羽）生日。關聖帝君是正義與忠誠的化身，被民間尊奉為「恩主公」、「武財神」，也是「文衡聖帝」、「文昌神」，掌管財富、事業與考運。今全台各地的關帝廟都會湧入大批信眾祈福。大家都想知道關公生日該怎麼拜？哪些供品能招財？本文整理求財、考運拜拜攻略，6大禁忌一次整理。關聖帝君的神職廣泛，有6種人特別適合在關聖帝君聖誕這天前往參拜求好運：：關公是武財神，講究「信義」，能庇佑誠信經營的商家生意興隆、財源廣進。：身兼五文昌之一的「文衡聖帝」，能保佑考生金榜題名、求職者順利錄取。：關公代表忠義與正氣，能護佑執勤平安、順利破案。：需要四處奔波的房仲、保險業務，可祈求業績長紅、出入平安。：騎赤兔馬的關公象徵行動迅速，適合物流、外送員與計程車司機祈求行車平安。：關公又稱「伏魔大帝」，正氣凜然能鎮煞護身，適合祈求消災解厄。祭拜關聖帝君時，除了基本的壽桃、三牲、鮮花與茶酒外，可根據自己的願望調整供品：◾️：建議準備紅龜粿（聚財）、香蕉、李子、水梨（諧音「招你來」），祈求貴人相助、業績成長。◾️：可準備包子、粽子（包中）、蔥（聰明）、蒜（精算）、芹菜（勤勞）與菜頭（好彩頭），幫助思緒清晰、步步高升。為了避免觸霉頭或對神明不敬，不少命理學家都特別提醒，以下6種NG供品千萬別上供桌：：諧音同「逃」，對驍勇善戰的關公有貶低之意，也象徵財氣逃跑。：諧音同「輸」，容易招來破財、考試落榜的霉頭。：內部空心，象徵求來的福氣與財富會「一場空」。：種子會隨糞便排出，對神明不敬，也有一說會讓財運分散。：諧音「發生」，對軍警消與醫護人員來說，有「發生事故」的不祥含意。：雖然鳳梨代表旺來，但對警消與醫護人員而言，案子「旺」或工作太「忙（芒）」都不是好事，建議避開。：開門搶頭香迎吉氣祝壽，求財頭彩最靈驗。：旭日東升、氣場清新，適合業務、創業家求事業廣進。◾️：日正當中、陽氣最旺，適合求財運與化解小人。◾️： 財庫充沛，適合補財庫與祈求正財順利。祭拜時，建議大家要向神明清楚稟報自己的姓名、農曆出生年月日與現在居住地址。而許願時目標要明確，例如說明欲達成的業績數字或報考的學校系所，且一次以一個心願為主。最後，別忘了向神明承諾，若願望成真會如何「還願」（如捐款、行善或準備供品答謝）。抱持著誠信與正念，必能獲得關聖帝君的庇佑。