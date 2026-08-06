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市場憧憬美伊戰爭、中東談判將有明確進展，加上美企陸續公布財報、業績還算理想，美股週三個別發展，道瓊工業指數再刷新高。不過，半導體板塊走勢分歧，那斯達克指數、標普500指數皆收跌，後者結束連續4個交易日的漲勢。綜合《CNBC》等外媒報導，本週投資人對荷姆茲海峽重新開放、達成協議的希望日益增強，連帶提振股市，並促進油價回穩。5日收盤，美股道瓊工業指數上漲263.24點或0.49%，報54349.12點；那斯達克指數下跌221.55點或0.83%，報26363.44點；標普500指數微挫12.97點或0.17%，報7723.55點；費城半導體指數則下跌170.38點或1.40%，報12008.88 點。個股方面，週三SpaceX股價再跌13.61%至每股108.27美元，市值蒸發2250億美元。儘管上市後首份財報並不太差，但其第2季資本支出暴增至約184億美元，年增約6倍且高於市場預期，大部分資金將投入AI基礎建設，引發市場對其支出是否過度龐大的疑慮。至於其他焦點個股，輝達（Nvidia）收漲3.43%，超微半導體（AMD）挫約7%，Meta小漲0.14%，亞馬遜則跌1.72%，微軟亦走低1.09%，Google母公司Alphabet則因人事重組、任職27年的首席科學家Jeff Dean將離開公司，股價下跌4.05%。