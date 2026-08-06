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男星邵昕（本名邵曉東）的兒子邵逸翔遭控靠網路交友騙吃騙喝、出門只帶10塊錢還約人家去吃海底撈等等，網友痛批作為父親的邵昕沒管好小孩，邵昕則透過吳宗憲回應，自己會去了解情況。而邵昕其實早在3年前就移民美國，在當地還與一名叫做Christina的新歡登記結婚了，但他與前妻婷婷所生的邵逸翔以及和女友Vivi所生的女兒全都留在台灣生活，看起來親子關係確實不緊密。據《ETtoday新聞雲》報導，邵昕傳出早已移民美國，並與新歡Christina在當地登記結婚，這些年他雖然還是會返台處理事情，但行蹤相當低調。據說邵昕有持續拿錢給Vivi養女兒，但沒有把小孩帶在身邊是事實。至於邵逸翔，他早在2012年父母離婚後，就搬去與奶奶生活，長大後幾乎沒與邵昕同框過，父子感情似乎也不深。邵昕過去與婷婷婚姻維持了10年左右，後來雙方互控家暴，不歡而散。邵昕離婚後才認識了Vivi，並在未婚狀態下生下女兒，當時邵昕滿心歡喜，還經常帶著女兒出去兜風，怎料後來疑似又移情別戀，2020年和一名洗衣品牌女富豪李翊菲走得很近，但當時邵昕闢謠雙方只是在交流生意。後來邵昕與Vivi疑似也分手，他選擇移民美國繼續做食品生意，將目標對準當地華人市場，對於兒子的情況，他看似都不知情，在被媒體詢問後才透過好友吳宗憲轉達：「會去瞭解一下，再給大家回應。」