我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯姆霍蘭德演出漫威電影《蜘蛛人》系列紅遍全球。（圖／翻攝自Sony Pictures 索尼影業臉書）

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演電影《蜘蛛人：重生日》席捲全球，在票房上創下歷史紀錄，這也讓湯姆霍蘭德身價暴漲，10年前他的片酬約25萬美元，如今外界預計他可能進帳高達2500萬美元（約8億元新台幣），10年身價飆漲100倍。《蜘蛛人：重生日》上映前三天就以3.6億元的票房，寫下北美開片新歷史，30歲的湯姆霍蘭德也因為《蜘蛛人》系列身價水漲船高，2016年他出演《美國隊長3：英雄內戰》時，片酬約25萬美元，隔年參演《蜘蛛人：返校日》，片酬加分紅達到150萬美元。2019年，湯姆霍蘭德在《蜘蛛人：離家日》中表現更加優異，收益來到400萬美元，2021年的《蜘蛛人：無家日》，讓他賺進1000萬美元，如今可不只這樣《蜘蛛人：重生日》打破《復仇者聯盟：終局之戰》過去保持的北美首週末紀錄，未來聲勢依舊看漲，外界預期湯姆霍蘭德這次的片酬和票房分紅，加起來可能高達2500萬美元。湯姆霍蘭德是一名英國男演員，1996年出生，今年30歲的他，以鄰家男孩般的親和力與扎實的演技圈粉無數，也是目前全球最知名的好萊塢新生代演員之一。湯姆霍蘭德小時候曾學習舞蹈，雖然一度因為練芭蕾舞而遭到同學霸凌，但這份舞蹈底子讓他成功在2008年獲得了舞台劇《舞動人生音樂劇》的演出機會。他在2016年的《美國隊長3：英雄內戰》中首度以「蜘蛛人 / 彼得·帕克」的身分亮相，並隨後主演了《蜘蛛人：返校日》（2017）、《蜘蛛人：離家日》（2019）、《蜘蛛人：無家日》（2021）等個人獨立電影，以及《復仇者聯盟》系列電影。近期更是在2026年的《蜘蛛人：重生日》中展現了肩負更多責任、更成熟的超級英雄樣貌。湯姆霍蘭德憑藉著呆萌、熱情且真誠的個性，深受漫威老大哥們的疼愛，被粉絲戲稱為「漫威團寵」。