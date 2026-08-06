統一發票今（6）日可以開始兌領5月、6月期的中獎獎項，現在除了有載具條碼的雲端發票會自動入帳之外，不少人還是會拿到電子發票中獎，很多人每一期都會中五獎1000元或者六獎200元，跑到超商去兌換。不過，就有內行人指出，其實紙本電子發票根本不需要跑去超商換，只要有下載財政部APP設定好資料，就可以掃描發票直接兌獎入帳，不少人完全都不知道！
紙本電子發票冷知識！中五獎、六獎不用跑超商換獎金了
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「冷知識：如果你的電子紙本發票中獎五獎、六獎的話，以前很多人都會去超商領獎，但其實只要下載財政部統一發票兌獎APP，就可以掃描上面的條碼自動兌領獎金，不用再跑現場」。
貼文曝光後，不少人紛紛表示「真的假的，完全不知道，每次都去超商換」、「哇那以後不用特別去超商換了」、「我都跑去7-11、全家買零食花光，以後可以存起來了」、「還真的不知道，以為紙本只能實體通路換」、「以為電子發票只能實體通路換欸！還以為只有載具可以線上兌獎」。
紙本電子發票線上也能兌獎是真的！五獎、六獎APP隨時入帳
然而根據「台南市政府財政稅務局」在臉書上分享，消費者購物時如果拿到紙本電子發票證明聯，可以下載財政部統一發票兌獎APP，點選「發票存摺」，透過掃描或者手動輸入電子發票證明聯，APP可以自動幫你對獎。
如果幸運中獎時，也可以利用APP直接線上兌領五獎、六獎的獎項，掃描中獎電子發票證明聯才可成功兌領獎金喔！「台南市政府財政稅務局」也提醒，掃描成功後獎金入帳之前，並非即已將電子發票證明聯變成雲端發票，仍應妥善留存紙本電子發票證明聯，以免喪失領獎權益喔！
今起5月、6月發票開始兌獎！中獎號碼、兌獎期限一次看
從今天起統一發票5月、6月開始兌獎，期限為11月5日為止，如果手邊還有發票沒有領獎，記得要趕快拿出來對中獎號碼，千萬不要跟財神爺擦肩而過！以下是5月、6月中獎號碼一次看：
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「冷知識：如果你的電子紙本發票中獎五獎、六獎的話，以前很多人都會去超商領獎，但其實只要下載財政部統一發票兌獎APP，就可以掃描上面的條碼自動兌領獎金，不用再跑現場」。
紙本電子發票線上也能兌獎是真的！五獎、六獎APP隨時入帳
然而根據「台南市政府財政稅務局」在臉書上分享，消費者購物時如果拿到紙本電子發票證明聯，可以下載財政部統一發票兌獎APP，點選「發票存摺」，透過掃描或者手動輸入電子發票證明聯，APP可以自動幫你對獎。
如果幸運中獎時，也可以利用APP直接線上兌領五獎、六獎的獎項，掃描中獎電子發票證明聯才可成功兌領獎金喔！「台南市政府財政稅務局」也提醒，掃描成功後獎金入帳之前，並非即已將電子發票證明聯變成雲端發票，仍應妥善留存紙本電子發票證明聯，以免喪失領獎權益喔！
從今天起統一發票5月、6月開始兌獎，期限為11月5日為止，如果手邊還有發票沒有領獎，記得要趕快拿出來對中獎號碼，千萬不要跟財神爺擦肩而過！以下是5月、6月中獎號碼一次看：
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。