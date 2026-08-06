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紙本電子發票冷知識！中五獎、六獎不用跑超商換獎金了

但其實只要下載財政部統一發票兌獎APP，就可以掃描上面的條碼自動兌領獎金，不用再跑現場」。

▲網友分享如果你的電子紙本發票中獎五獎、六獎的話，以前很多人都會去超商領獎，但現在只要使用財政部統一發票APP就能線上兌獎。（圖／記者徐銘穗攝）

紙本電子發票線上也能兌獎是真的！五獎、六獎APP隨時入帳

如果幸運中獎時，也可以利用APP直接線上兌領五獎、六獎的獎項，掃描中獎電子發票證明聯才可成功兌領獎金喔！

▲電子發票證明聯幸運中獎時，也可以利用APP直接線上兌領五獎、六獎的獎項，掃描中獎電子發票證明聯才可成功兌領獎金喔！（圖/台南市財政稅務局臉書）

今起5月、6月發票開始兌獎！中獎號碼、兌獎期限一次看

從今天起統一發票5月、6月開始兌獎，期限為11月5日為止