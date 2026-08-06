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普丁成立無人系統部隊、調整軍方高層

烏克蘭國防部情報總局5日警告，北韓飛彈部隊已開始部署至俄羅斯西部，意味著朝俄軍事合作進一步升級。另一方面，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）亦在同一天宣布了國防系統的人事調整，包括後勤部門負責人、前線作戰指揮官的任命。根據《路透社》報導，烏克蘭情報官員聲稱，北韓飛彈部隊由約90名人員組成，將進駐俄國西部的沃羅涅日州（Voronezh），並編入俄軍第112飛彈旅，可能配備了120枚北韓製彈道飛彈、6個發射裝置，用於打擊烏克蘭，並已向俄羅斯運送新一批次的物資、人員，包括40枚KN-23和KN-24彈道飛彈。分析認為，如果烏方情報屬實，代表北韓不再只是提供武器，而是開始派遣專業飛彈部隊，直接協助俄軍操作武器，2國軍事合作進一步深化。費城智庫「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）的高級研究員羅布李（Rob Lee）提醒，北韓軍事資源的挹注，恐對烏克蘭構成重大威脅，因為彈道飛彈防禦是烏克蘭最大的弱點之一，基輔尤其擔心今年冬天，俄羅斯可能會像往年一樣，再次對烏克蘭電網發動猛烈攻擊。烏克蘭官員並補充道，情報顯示，目前仍有約9500名北韓常規士兵，駐紮在俄烏接壤的庫斯克（Kursk），暫未直接參與前線戰鬥。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上個月曾警告，克里姆林宮希望北韓再增派3萬人，在沃羅涅日地區支援。俄羅斯總統普丁當地時間週三宣布，成立「無人系統部隊」（​Unmanned Systems Forces），專責無人機作戰，任命利亞明（Denis Lyamin）擔任首任司令，是此次俄軍高層人事調整的一部分，普丁稱是為「完善化」俄軍編制。報導指出，俄烏戰爭進入第5年，無人機已成為戰場核心武器，俄烏雙方每天都大量使用攻擊與攔截無人機，因此俄軍決定把無人機部隊正式提升為獨立的軍事部門。有分析提到，俄國此舉反映出希望透過組織改革，提升無人機作戰能力，以因應烏克蘭近年在無人機領域的優勢，增強俄軍在這塊戰場的競爭力。原文連結：