白海豚颱風將於周六（8日）父親節起至下周一（10日）最接近台灣，根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風對台影響「像是低配版巴威颱風」，預估暴風圈可能擦過台灣北部近海，中部以北天氣將受到影響。針對白海豚颱風最新路徑，根據各國預測，將持續向西移動，並以登陸中國浙江一帶的機率最高，但仍可能出現調整，需持續觀察變化。
白海豚颱風要減速了！周六父親節起最接近台灣
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風於昨日晚間20時距離臺灣約1430公里，在太平洋高壓導引下，未來2天持續向西移動，預計周五（7日）通過日本沖繩附近，之後隨著導引氣流逐漸減弱，移動速度明顯放慢。預計在周六（8日）至下周一（10日）上午，將緩慢通過東海，最接近台灣時中心距離北部約300公里左右。
根據各國預報及系集模式顯示，白海豚路徑目前仍以持續西行、登陸中國浙江一帶的機率最高，但後期移動速度緩慢，路徑仍可能出現調整，需持續觀察太平洋高壓的強弱及位置變化。
暴風圈將擦過北部近海！中部以北「紫爆到發白」大雨躲不掉
針對白海豚強度方面，台灣颱風論壇分析，白海豚通過日本沖繩後，隨著大氣及海洋環境逐漸轉差，強度將逐步減弱。但即使後期減弱，白海豚仍是一個環流龐大、強風範圍廣泛的颱風，預估暴風圈可能擦過台灣北部近海，中部以北仍會感受到風雨，西部沿海亦容易出現強陣風。
台灣颱風論壇最後提醒，白海豚颱風通過期間，山區及海邊活動應盡量避免，若後續路徑更加靠近台灣，風雨程度也會更加明顯，感受上或許是稍微低配版的巴威。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白海豚颱風於昨日晚間20時距離臺灣約1430公里，在太平洋高壓導引下，未來2天持續向西移動，預計周五（7日）通過日本沖繩附近，之後隨著導引氣流逐漸減弱，移動速度明顯放慢。預計在周六（8日）至下周一（10日）上午，將緩慢通過東海，最接近台灣時中心距離北部約300公里左右。
暴風圈將擦過北部近海！中部以北「紫爆到發白」大雨躲不掉
針對白海豚強度方面，台灣颱風論壇分析，白海豚通過日本沖繩後，隨著大氣及海洋環境逐漸轉差，強度將逐步減弱。但即使後期減弱，白海豚仍是一個環流龐大、強風範圍廣泛的颱風，預估暴風圈可能擦過台灣北部近海，中部以北仍會感受到風雨，西部沿海亦容易出現強陣風。
台灣颱風論壇最後提醒，白海豚颱風通過期間，山區及海邊活動應盡量避免，若後續路徑更加靠近台灣，風雨程度也會更加明顯，感受上或許是稍微低配版的巴威。
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