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白海豚颱風要減速了！周六父親節起最接近台灣

預計在周六（8日）至下周一（10日）上午，將緩慢通過東海，最接近台灣時中心距離北部約300公里左右。

▲白海豚颱風今日凌晨2時，中心位置在北緯26.3度，東經135.0度，過去移動方向西北西，過去移動時速18公里，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚路徑目前仍以持續西行、登陸中國浙江一帶的機率最高，但後期移動速度緩慢，路徑仍可能出現調整，需持續觀察太平洋高壓的強弱及位置變化。

暴風圈將擦過北部近海！中部以北「紫爆到發白」大雨躲不掉

白海豚仍是一個環流龐大、強風範圍廣泛的颱風，預估暴風圈可能擦過台灣北部近海，中部以北仍會感受到風雨，西部沿海亦容易出現強陣風。