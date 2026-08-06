我是廣告 請繼續往下閱讀

▲欣西亞日前揭露老公5年前曾外遇後，曬出在發生外遇後夫妻倆的相擁合照。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔FB）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（6）日的娛樂新聞搶先看，邵昕的兒子邵逸翔近日遭控靠網路交友騙吃騙喝，導致他也因此被罵翻，不過邵昕其實早在3年前就移民美國，還與新歡登記結婚，將與前妻婷婷的孩子邵逸翔，及女友VIVI的孩子留在台灣；欣西亞日前自爆美籍老公Shane在5年前外遇後，昨日曬夫妻倆在爆發外遇後的相擁照，認了雖然牽手，但身體卻很僵硬；BLACKPINK成員Jennie近日接受專訪，還拍下穿著深V到肚臍禮服的辣照，但有火辣身材的她，竟認了曾因體格嬌小而對身材自卑。男星邵昕（本名邵曉東）的兒子邵逸翔遭控靠網路交友騙吃騙喝、出門只帶10塊錢還約人家去吃海底撈等等，網友痛批作為父親的邵昕沒管好小孩，邵昕則透過吳宗憲回應，自己會去了解情況。而邵昕其實早在3年前就移民美國，在當地還與一名叫做Christina的新歡登記結婚了，但他與前妻婷婷所生的邵逸翔以及和女友Vivi所生的女兒全都留在台灣生活，看起來親子關係確實不緊密。知名兩性、性學專家欣西亞和美籍老公Shane（任翔）結婚23年，時常會透過社群大方放閃，但沒想到她日前突自爆美籍老公Shane（任翔）在5年前外遇的事情，讓外界都超驚訝。而昨日，她曬出一張夫妻倆相擁的背影照，看似浪漫又相愛的氛圍，她卻透露這其實是外遇發生後，為了修復關係而去旅行的照片，她坦承兩人雖然牽著手，「身體卻是僵硬的。」並表示一個人在踏入三角關係後，就會一步錯、步步錯。韓國女團BLACKPINK成員Jennie有性感好身材，她也不吝嗇的時常以性感風現身，讓粉絲都被辣翻。而Jennie近日接受雜誌《柯夢波丹》專訪時，穿上深V開到肚臍的藍綠色禮服，再度引發熱議，但沒想到她竟表示曾因體格嬌小，而對自己身材感到自卑，但在出道10年後，她也漸漸學會了跟自己相處，「我在跟身體交朋友中。」