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新加坡法院本月3日針對一起香港母子檔大鬧樟宜機場的案件做出判決，65歲的母親陳瑞君、42歲的兒子陳永坤分別被判入獄6個月及10天，引發港媒關注。綜合《香港01》、《新明日報》等星港媒體報導，這起事件發生在2024年6月30日下午，法庭文件顯示，陳永坤因當眾踢踹母親，遭1名69歲大叔制止，陳永坤挑釁對方：「想要打架嗎」；之後雙方於地下樓層再次碰面，陳永坤又踢了母親，大叔揚言要報警，陳永坤便衝向對方，與大叔扭打在一起，陳永坤連續揮拳攻擊對方後腦杓，而被打的大叔送醫後，被驗出傷勢包含血腫、雙膝擦傷、手指瘀傷、頭暈等等。在被新加坡警方調查、登記護照資料後，陳瑞君、陳永坤仍滯留樟宜機場，隨後警方再次找到2人，陳瑞君因拒絕配合交出護照、大吵大鬧而被捕，還在掙扎時咬傷警員右前臂。雖然母子2人都否認相關指控，但警員隨身攝錄機有錄下警員的叫喊聲，醫生也證實警員手臂留下咬痕與通報一致。7月22日開庭，母子倆沒有現身，遭星國以抵觸新加坡刑事程序法為由，發出逮捕令。陳瑞君之後解釋，是因皮膚病發作、無力行走，加上前一天發燒感冒，所以才沒能如期出庭，而且沒有當地電話卡，護照又不在身邊，只能通過WiFi撥打網路電話聯繫，未能及時通報情況。陳永坤則在法庭上求情，自稱對受害者很抱歉，希望獲得原諒。案件進入審訊，星國法庭於7月29日裁定2人罪成，並於8月3日判處陳瑞君6個月監禁、陳永坤坐牢10天，為這起荒誕的機場鬧事畫下句點。