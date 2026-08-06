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洛杉磯道奇隊在美國時間5日（台灣時間6日）作客芝加哥小熊隊，雖然日籍二刀流球星大谷翔平單場狂敲雙響砲（本季第25、26轟），其中更包含首局從同鄉好手今永昇太手中敲出首局首打席全壘打，但道奇最終仍以6：7一分飲恨，苦吞本季最長的6連敗。大谷賽後坦言，目前當務之急是盡快拿下勝利止血。擔任開路先發、指定打擊的大谷翔平，首局面對小熊先發左投今永昇太，在滿球數的情況下，將一顆91.7英里（約147.6公里）的偏高直球掃出右中外野大牆。這發擊球初速高達110.2英里（約177.4公里）的首局首打席全壘打，率先為道奇攻下分數。然而，道奇先發投手勞爾（Eric Lauer）表現不佳，主投4局狂失6分退場，讓球隊陷入多達6分的落後。8局上半，道奇展開大反攻，曼西（Max Muncy）先敲出3分砲（本季第22轟），大谷隨後再補上一發兩分砲（本季第26轟），將比分追至僅剩1分差，可惜道奇最終仍功虧一簣。賽後大谷無奈地表示：「這確實是重要的一擊，但球隊輸球了。現在最優先的目標就是一刻也別耽誤，盡快拿下一勝來終止這股連敗的節奏。」令人感到惋惜的是，自從大谷敲出本季第20轟以來，只要他有全壘打產出的比賽，道奇最終全都吞下敗仗。除了打擊表現，外界也十分關注大谷翔平在投手丘上的復原狀況。他前一次登板已是7月3日，近期更因為左膝狀態不佳，已經暫停傳接球練習長達兩週。談到投球復健的進度，大谷親自說明：「狀況有在一點點好轉，預計會先從對牆丟加重球開始，接著才到室外進行長距離傳接球，最後再進牛棚。雖然不知道這些階段需要花多少時間，但與其著急復出導致傷勢倒退，我認為穩紮穩打、確保每次都是在安全強度的前提下前進才是最重要的。」大谷也強調，雖然目前的保養時間變長，能做的訓練也受到很大限制，和以往的狀態不同，但他仍會把全部心力放在目前能做的事情上。此役除了大谷表現亮眼，小熊陣中的24歲新星克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）同樣火力全開。他在1局下立刻回敬一發首局首打席全壘打（本季第25轟），2局下敲出帶有打點的二壘安打，4局下再轟出兩分砲（本季第26轟）。PCA單場雙響砲的大暴走表現，讓全場主場球迷陷入瘋狂，成為小熊獲勝的頭號功臣。在投手方面，今永昇太雖然首局遭到大谷痛擊，但隨後成功穩住陣腳，主投5局被敲8支安打但僅失這1分，成功收下本季第8勝（9敗）。另外，小熊隊的日籍強打鈴木誠也今天5打數敲出1支安打，將個人大聯盟生涯最長的連續上壘場次紀錄推進至23場。