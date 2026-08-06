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洛杉磯道奇隊今（6）日作客芝加哥小熊隊，日籍球星大谷翔平迎來本季首次的單場雙響砲，其中更包含從同鄉好手今永昇太手中敲出的首局首打席全壘打。然而，儘管大谷火力全開，道奇投手群卻遭小熊打線狙擊，終場仍以6：7一分飲恨，苦吞本季最長的6連敗。賽後，大谷除了談及自身的打擊狀態與傷勢復原進度外，也首度公開談論了球隊剛透過重磅交易網羅的「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal），直言能夠近距離觀看他進行投球工作實在是太好了。道奇隊在日前的交易大限前，閃電換來了備受矚目的塞揚級左投史庫柏。有美國記者在賽後詢問大谷，史庫柏的加入使先發輪值更為充裕，這是否成為讓他能更慎重評估「投手大谷」復出時程的計算考量之一？對此，大谷翔平回應道：「去計算這些並不是我的工作，那是制服組與總教練的職責。」隨後，他對這位新隊友給予了高度評價：「能以隊友的身分、這麼近距離地觀賞他的投球，真的是一件非常棒的事情。未來我也會努力，盡可能在各方面給予他支援與協助。」值得一提的是，史庫柏在先前的加盟記者會上也曾對大谷讚不絕口，稱呼他是「獨角獸般的存在」，並表示：「他所做到的事情是大聯盟史上前所未見的，作為隊友能就近見證他的偉大，讓我非常期待。」兩位當代頂級球星的惺惺相惜，也讓球迷對道奇未來的陣容充滿期待。談到今日的雙響砲表現，大谷自評這兩發全壘打其實並不「完美」。他解釋道：「兩發全壘打的彈道都偏低，如果不是打在這個球場（瑞格利球場），會不會飛出去還很難說。但能確實掌握住好球帶內的球並做出反應，我認為打擊狀態確實有越來越好的趨勢。」對於與小熊隊24歲新星PCA（Pete Crow-Armstrong，今日同樣敲出雙響砲）同場互別苗頭，以及外界熱議的MVP之爭，大谷顯得相當淡然：「現在去在意這些也沒什麼意義。數據本來就會有起有伏，誰佔優勢也會隨時改變。現在最優先的，是我們必須趕快拿下一勝，終止連敗的低氣壓。」外界同樣關心大谷左膝傷勢對投球復健的影響。大谷透露，狀況正一點一滴地好轉，接下來預計會先從加重球訓練開始，接著進行室外的長傳練習，最後再進入牛棚。至於何時能正式重啟傳接球？大谷強調：「當然希望能盡快，但如果因為強度拉太高而導致傷勢倒退，那是再糟糕不過的了。與其因為心急而退步，不如穩紮穩打、稍微前進一點也好。必須要在有把握『這個強度沒問題』的情況下，慢慢累積上去才是最重要的。」大谷也坦言，帶傷出賽確實有風險，能做的訓練與保養方式也受到限制，但他認為：「沒有人是在百分之百完美的狀態下打球的。我的目標是在控制節奏、將風險降到最低的情況下持續出賽，並以打者身分做出貢獻，幫助球隊挺進季後賽。」