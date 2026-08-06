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▲欣西亞曬出與Shane在發生外遇後，為了修復關係一起旅行的相擁照。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔FB）

知名兩性、性學專家欣西亞和美籍老公Shane（任翔）結婚23年，時常會透過社群大方放閃，但沒想到她日前突自爆美籍老公Shane（任翔）在5年前外遇的事情，讓外界都超驚訝。而昨（6）日，她曬出一張夫妻倆相擁的背影照，看似浪漫又相愛的氛圍，她卻透露這其實是外遇發生後，為了修復關係而去旅行的照片，她坦承兩人雖然牽著手，「身體卻是僵硬的。」並表示一個人在踏入三角關係後，就會一步錯、步步錯。欣西亞在昨日於FB曬出與老公在夕陽下拍下的背影照後，透露這是在發生外遇後，為了修復關係，一起旅行拍下的照片。她表示那段時間常常在台灣到處旅行，認為離開熟悉地方，就能將婚姻發生的混亂，暫時留在台北，兩人在旅行中相互依偎，甚至讓欣西亞產生可以回到從前的錯覺，「然而，下一秒總會被理智拉回現實。」因為自己無法再用當初的心情面對老公，變得會懷疑、戒備，想靠近卻又提防，老公也總是小心翼翼，「有時候，我們明明牽著手，身體卻是僵硬的。」照片也是在這種狀態拍下。欣西亞拍下這張照片當天，夫妻倆一起看著夕陽西下，景色很美，兩人卻想著彼此的未來，因為不知道未來會如何，「所以更不能鬆開彼此的手。」只能互相擁抱、肩並肩的繼續前行。她透露兩人在5年間花了上百個小時對談，試圖釐清老公出了什麼狀況，她也感謝老公對她的情緒照單全收，對問題也誠實以對。不過這也讓她漸漸了解，一個人踏入三角關係，「往往和他對人生的迷惘、目標的喪志、自我的失落，有很深的關聯，然後一步錯、步步錯，最後陷入幾乎滅頂的流沙之中。」欣西亞也將與老公一起面對外遇的過程寫成書，讓很多人都佩服她的勇氣，她則表示這是夫妻共同決定，希望可以把自己掙扎又崩潰的經驗，幫助也正在經歷的人，「如果它能讓一對還願意努力的夫妻，多一點理解與支持，那麼，這段曾經發生在我們婚姻裡的挫折，就有了新的意義。」這也引來許多網友的討論，不少人認為，關係能修復的前提，是對方心裡還有妳，「有願意維繫婚姻的配偶，才有繼續談話的可能。如果他不想要婚姻，個人主義更重要的話，就結束了。」許多人也認為，只要發生過外遇就不可能破鏡重圓、心中一定會有疙瘩，掀起兩派討論。