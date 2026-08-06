SpaceX股價週三又下跌13.61%，主因為人工智慧（AI）投資大幅增加，引發投資人擔憂，掩蓋了優於市場預期的首份財報表現。
根據財經外媒《CNBC》報導，SpaceX於週二公布上市後第一份財報，第2季資本支出大增至184億美元，較前期成長約6倍，並高於分析師預期，其中大部分資金投入AI相關布局。
儘管財報表現優於預期，SpaceX股價仍承受壓力，週二每股收在約125美元，週三收盤再跌13.61%至每股108.27美元，不只低於135美元的首次公開募股（IPO）價格，也遠低於6月12日創下的200多美元高點。
報導提到，市場近期對大型科技公司的巨額投資相當關注，質疑動輒數十億美元的AI投資，是否能帶來相應回報。面對市場疑慮，SpaceX財務長強森（Bret Johnsen）在財報電話會議上表示，公司在資金運用上相當有效率，在AI運算方面，有信心能在短期內回收投入資本。
目前，SpaceX自身AI模型的發展，被認為落後於OpenAI與Anthropic，但該公司正試圖透過出租搭載輝達（Nvidia）晶片的運算能力，將自己定位為一家雲端運算服務供應商。
創投公司Westly Group創辦人、前特斯拉董事魏特利（Steve Westly）接受《CNBC》訪問時提醒，SpaceX希望向市場證明自己是領航者，但針對公司成長速度，實現獲利前需要承擔多少成本等問題上，投資人仍有疑慮。
此外，SpaceX還面臨另一項可能影響市場的事件—內部人鎖定期（lock-up period）將於週四到期。這意味著公司內部人士將可開始出售部分持股，市場也關注解禁後可能帶來的股票供給與賣壓。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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儘管財報表現優於預期，SpaceX股價仍承受壓力，週二每股收在約125美元，週三收盤再跌13.61%至每股108.27美元，不只低於135美元的首次公開募股（IPO）價格，也遠低於6月12日創下的200多美元高點。
報導提到，市場近期對大型科技公司的巨額投資相當關注，質疑動輒數十億美元的AI投資，是否能帶來相應回報。面對市場疑慮，SpaceX財務長強森（Bret Johnsen）在財報電話會議上表示，公司在資金運用上相當有效率，在AI運算方面，有信心能在短期內回收投入資本。
目前，SpaceX自身AI模型的發展，被認為落後於OpenAI與Anthropic，但該公司正試圖透過出租搭載輝達（Nvidia）晶片的運算能力，將自己定位為一家雲端運算服務供應商。
創投公司Westly Group創辦人、前特斯拉董事魏特利（Steve Westly）接受《CNBC》訪問時提醒，SpaceX希望向市場證明自己是領航者，但針對公司成長速度，實現獲利前需要承擔多少成本等問題上，投資人仍有疑慮。
此外，SpaceX還面臨另一項可能影響市場的事件—內部人鎖定期（lock-up period）將於週四到期。這意味著公司內部人士將可開始出售部分持股，市場也關注解禁後可能帶來的股票供給與賣壓。
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