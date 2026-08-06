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▲二舅去看過黃明志演唱會，當時還起身跟粉絲們揮手打招呼。（圖／Namewee YouTube）

馬來西亞歌手黃明志昨（5）日在YouTube發布一支影片，哀悼過世的二舅。黃明志說，二舅王光文猝死在新加坡的組合屋內，過了一週屍臭味飄出門才被鄰居發現，讓他相當不捨。黃明志因此透過影片跟大家介紹二舅的一生，並感性直呼：「我們不會忘記你，希望新加坡也會記得你的貢獻。」黃明志在影片中分享，今年66歲的二舅這一生未婚未育，高中畢業後知道家裡缺錢，就背井離鄉獨自到新加坡的工廠工作，「就像簽了賣身契一樣，把自己的人生交給了新加坡的機械工廠，這一做就是40多年，每個月他都會寄錢回家孝敬父母、幫助兄弟姐妹。」黃明志覺得二舅很偉大，認為二舅跟所有在新加坡打拼的馬來西亞人一樣，都是一顆顆重要的螺絲釘，「用自己的生命築起了這座城市。」黃明志也分享，他前陣子到新加坡開唱，二舅就坐在台下，他特地要鏡頭拍到二舅，讓二舅跟現場粉絲打招呼，「那一刻，全場觀眾終於看見他了，我以他為榮。」最後，黃明志說，8月9日即將迎來新加坡的國慶日，「我想替二舅以及每一位在新加坡奮鬥的馬來西亞人說一句，新加坡今天的偉大不只屬於偉人，也屬於每一位把青春留在這裡的無名英雄。二舅，你的名字王光文，我們不會忘記你，希望新加坡也會記得你的貢獻。」