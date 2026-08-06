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根據美媒統計，兩隊的左打者在同一場比賽面對左投時都敲出「首打席全壘打」，是大聯盟高達百年歷史上首見的紀錄；而兩位敲出首打席全壘打的球員在同場比賽皆達成「單場雙響砲」，更是自2013年以來史上僅第3度出現的神蹟。

洛杉磯道奇隊日籍二刀球星大谷翔平今（6）日作客出戰芝加哥小熊隊，擔任第1棒、指定打擊。大谷翔平此役火力全開，先是在首局砲轟小熊左投今永昇太，8局下再補上左外野2分砲，炸裂本季個人首次的「單場雙響砲」。然而，小熊隊新星PCA（Pete Crow-Armstrong）同樣開轟還以顏色，最終道奇以6：7不敵小熊，慘吞一波6連敗。賽後，大谷翔平也談到兩人的MVP爭奪戰並不太在意：「我現在只想集中精力在自己的表現上，盡快為球隊拿下1勝。」大谷翔平首局面對日本好友今永昇太，首打席就將球掃出右外野大牆，為道奇先馳得點；而在4：7落後的8局下，他再度揮出左外野方向的2分砲，單場5打數3安打、貢獻3分打點，將個人連續安打場次推進至9場。巧合的是，本季崛起的小熊強打PCA本場同樣敲出包含首打席全壘打在內的雙響砲，整場貢獻3安打、4打點。本場比賽結束後，大谷翔平的打擊率提升至.297、敲出26轟與70分打點，整體攻擊指數（OPS）達.953位居國聯榜首，投球端也握有8勝2敗的佳績。然而，競爭對手PCA本季也繳出.288打擊率、26轟、69分打點、OPS .938的打擊數據與大谷十分接近，同時還挾帶28次盜壘成功，讓美媒《ClutchPoints》直言：「今年的國聯MVP爭奪戰已經演變成大谷與PCA的兩人對決。」面對外界熱議的MVP爭奪戰，大谷翔平賽後受訪時展現一貫的淡定態度：「現在主要還是把重心放在打擊，同時也希望投球能盡快回到最好的狀態。」大谷也坦言，自己並不會特別在意MVP競爭，「數據本來就會起起伏伏，每個階段誰比較有利都可能改變。對我來說，現在最重要的是趕快幫球隊拿下一勝，停止目前的連敗。」PCA賽後談到MVP則說：「要說我不想拿MVP，那我就瘋了。但如果要說分清輕重緩急，我覺得我的優先事項很明確。這並非我最關心的事情。拿它開玩笑、承認它的存在很有趣。我覺得關注它完全沒問題，但必須再說一遍，它不會影響我的打擊表現。」PCA甚至搞笑說道：「我覺得如果你們想繼續討論這些，那我真的應該去訓練場練練投球了。」除此之外，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚對手：「PCA今年的表現非常出色，他讓MVP爭奪戰變得比大家預期的更為緊繃，他配得上這些讚賞。」大谷翔平能否挑戰生涯第5座MVP殊榮，也將成為本季後半段大聯盟最受矚目的焦點。