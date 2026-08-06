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芝加哥小熊今（6）日以7：6險勝洛杉磯道奇，完成主場系列賽橫掃。今永昇太先發5局雖被敲8支安打，卻只失大谷翔平首局首打席全壘打造成的1分，最終拿下本季第8勝。大谷則單場雙響、延續9場安打，8局上再轟兩分砲將比分追至只差1分，差點率隊完成大逆轉。今永賽後直言，大谷是一位沒有弱點的打者，「不知道牛頓能不能解釋這1球？」大谷首局面對今永，在兩好球後一路纏鬥至滿球數，第7球將一顆約147.6公里的偏高直球轟向右中外野。這發全壘打飛行角度只有20度，幾乎以強勁平射方式持續上竄，也是大谷生涯首次從今永手中開轟，讓今永當場搖頭，顯然對這顆球最終仍能飛出牆外感到難以置信。今永賽後直言，那已經是自己能投出的高品質球，卻仍被大谷以完美擊球與進攻策略處理。他形容大谷是一名「幾乎沒有弱點的打者」，甚至開玩笑表示，這顆全壘打一路平飛又不斷延伸，連鈴木誠也都認為球持續往外竄，不知道牛頓能否解釋這種飛行方式。今永首局失分後迅速穩住，2局雖被連續敲安形成兩出局一、二壘危機，仍成功讓道奇打者擊出右外野飛球。3局再次面對大谷，他以變化球讓對方揮空三振；即使隨後又被佩赫斯與弗里曼連續敲安，仍沒有讓道奇把跑者送回本壘，展現關鍵時刻的壓制力。他此役用89球完成5局，送出6次三振，雖然幾乎每局都有跑者上壘，卻始終能在挨安後重新思考下一名打者的進攻方式。今永賽後認為，首局挨轟後沒有讓危機繼續擴大，是整場最重要的轉折；能在壘上多次有人時維持冷靜，也讓他將失分控制在最低限度。小熊打線很快替今永討回失分，克洛－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）首局首打席就回敬陽春砲，之後再於4局轟出兩分砲，單場3安、雙響並貢獻4分打點。小熊一度取得7：1領先，並成為大聯盟史上首場由兩名左打者面對左投，同場敲出首局首打席全壘打的比賽。道奇8局上展開反攻，蒙西（Max Muncy）敲出三分砲，大谷隨後再補上兩分砲，一口氣將差距縮小至1分，卻仍未能逆轉。小熊最終以7：6守住勝利，完成三連戰橫掃；道奇則苦吞6連敗，近期投手失分與進攻細節問題仍未解決。