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▲Jennie再秀性感好身材，穿深V開到肚臍的禮服，直接辣翻粉絲。（圖／翻攝自IG@cosmopolitan_tw）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie有性感好身材，她也不吝嗇的時常以性感風現身，讓粉絲都被辣翻。而Jennie近日接受雜誌《柯夢波丹》專訪時，穿上深V開到肚臍的藍綠色禮服，再度引發熱議，但沒想到她竟表示曾因體格嬌小，而對自己身材感到自卑，但在出道10年後，她也漸漸學會了跟自己相處，「我在跟身體交朋友中。」出道以來就能消化多種不同造型的Jennie，近日接受專訪時，也穿上各種不同服裝，其中一件深V開到肚臍的藍綠色系禮服，更是再度辣翻粉絲。但沒想到有性感身材的她，竟曾透露曾因體格嬌小，而對自己的身材感到自卑，「在出道初期，我覺得要讓自己看起來高大一點，所以一直感到很有壓力。」但在出道10年後，Jennie也有了不同的心境、學會了愛自己，並表示現在正與身體交朋友，「我學著喜歡自己的身體、了解什麼最適合我的身型，也對自己更有自信了。」而BLACKPINK出道以來就頻傳不合，現在不管是團體還是solo都非常有成就的她們，也讓外界非常好奇團員之間私下真正的關係，Jennie表示雖然常常被比較，但幾人共同的經歷，會讓她們緊緊的連結在一起，「我和她們一起長大，不管是艱難、還是美好的時刻，我們都在一起，照顧彼此、給予建議，我從來沒有迷失。」證明幾人不變的好感情。