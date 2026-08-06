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洛杉磯道奇今（6）日以6：7不敵芝加哥小熊，遭到對手橫掃並苦吞6連敗。大谷翔平擔任第一棒指定打擊，5打數敲出3支安打，包括首局從今永昇太手中轟出第25號首打席全壘打，以及8局追到只差1分的第26號兩分砲，完成本季首次單場雙響，卻仍未能替球隊止敗。事實上，大谷一直帶著左膝傷勢出賽，他在賽後坦言，沒有球員是在身體百分之百健康的狀態下比賽。大谷首局面對今永，在滿球數後將偏高直球轟進右中外野看台；8局上道奇展開反攻，他又補上左外野兩分砲，將比分追成6：7。大谷單場3安、3打點，連續安打場次延伸至9場，不過道奇最終仍差一步完成逆轉，小熊也靠克洛－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場雙響完成系列賽橫掃。談到目前打擊狀況，大谷表示：「我覺得有逐漸變好，不過兩支球的飛行軌跡都比較低，在其他球場不一定能形成全壘打，所以不能算是完全理想的全壘打。」他也補充，自己至少能對投進理想位置的球做出確實反應，整體擊球狀態正在往好的方向發展。大谷與克洛－阿姆斯壯被視為本季國聯MVP主要競爭者，兩人此役更在首局先後敲出首打席全壘打。克洛－阿姆斯壯全場3安、雙響並貢獻4分打點，大谷則用3安雙響回應，讓兩人的獎項競爭再次升溫，但大谷賽後並未把焦點放在個人獎項。面對MVP競爭話題，大谷表示：「現階段沒有特別在意，數字本來就會上上下下，當下是否有利也會一直改變。現在最重要的是盡快拿下一勝，終止球隊目前的低潮。」他認為，道奇現階段並沒有足以從容面對連敗的本錢，比起個人獎項，球隊更需要先找回贏球節奏。談到投手復健進度，大谷表示：「現在有一點一點變好，接下來會先從加重球開始，再到外面進行傳接球和遠投。雖然不知道需要多久，但與其著急而讓進度倒退，不如每天持續向前一點。」他強調，最重要的是確認身體能承受目前強度，再逐步增加投球距離與負荷。至於一邊擔任指定打擊、一邊進行投手復健的風險，大谷坦言：「避免受傷的方法，第一選擇當然是不上場，但我想沒有人是在百分之百健康的狀態下比賽。我是在承擔最小風險的情況下出賽，也認為自己幫助球隊的可能性更高。」