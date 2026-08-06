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朝鮮半島近日遭逢極端高溫，有外媒引述北韓官媒發布的防暑指南，建議民眾透過飲食消暑、補充體力，包括食用傳統料理「狗肉湯」，諷刺的是，這道菜對於一般老百姓而言，似乎也是吃不起。根據北韓《勞動新聞》報導，平壤綜合醫院的醫師表示，酷暑可能加重心血管、糖尿病及甲狀腺機能亢進等病情，提醒民眾防範高溫帶來的熱傷害，建議民眾攝取有營養價值的食物，包括狗肉湯、魚粥等傳統料理，同時也推薦西瓜、小黃瓜等清涼食材，以補充水分、維持體力。據悉，狗肉湯在朝鮮半島的文化中，被視為具有良好的滋補效果，但過去幾十年，韓國的食用犬消費量已大幅下降，尤其是年輕一代，對於動物福祉越發重視。在北韓，儘管動保意識可能不如韓國，但狗肉（也稱為「甜肉」，dangogi）這類料理也並非所有民眾都能負擔，前北韓外交官李哲（Ri Chol，音譯）透露，狗肉在當地很受歡迎，但價格昂貴。報導指出，近日北韓部分地區，氣溫已突破攝氏40度，就連晚上也相當炎熱，平壤夜間可達攝氏25度甚至更高。鄰近的韓國同樣受到高溫侵襲，已知至少19人因此死亡，韓國總統李在明要求相關單位，加強協助高風險族群，盼能降低高溫帶來的衝擊。原文連結：