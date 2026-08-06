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洛杉磯道奇今（6）日以6：7不敵芝加哥小熊，苦吞6連敗，主力一壘手弗里曼（Freddie Freeman）又在比賽中途因右手受傷退場。弗里曼5局上揮擊今永昇太的內角直球時，被球反彈擊中右手，雖然仍完成該打席，但隨著疼痛逐漸加劇，球團決定將他換下接受檢查，所幸X光結果並未發現骨頭異常。道奇5局上以1：6落後，弗里曼在一出局、一壘有人時面對今永，首球嘗試收棒，球碰到球棒後再反彈擊中右手。弗里曼賽後還原當下情況表示：「球先碰到球棒，接著打中我的手，感覺就像右手被夾在球和球棒中間，衝擊力把手直接壓向球棒。」弗里曼受傷後並未立即退場，仍繼續打擊，最終擊出中外野飛球出局，直到下半局守備才被換下。他解釋：「下一球我還能揮棒，後面也可以正常出棒，所以當下沒有立刻退場。不過隨著時間過去、腎上腺素逐漸消退，疼痛開始變得更明顯。」弗里曼退場後立即接受X光檢查，結果確認右手沒有骨折或其他骨頭異常，讓道奇暫時鬆了一口氣。他表示：「我想應該沒問題，X光檢查沒有看到任何異常。」目前傷勢較接近右手受到撞擊後的挫傷，後續仍要觀察腫脹及疼痛反應。由於道奇接下來獲得一天休兵，弗里曼也能利用空檔接受治療，評估握棒、揮擊與接球時是否受到影響。即使沒有骨折，打者的手部只要仍有疼痛或腫脹，就可能影響揮棒控制，因此能否如期回歸，仍要視休兵日後的身體反應而定。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，弗里曼向來不願意主動退出比賽，但考量右手疼痛持續增加，教練團仍決定提前換人。他說：「他當然感到疼痛，而且他是那種絕對不想離開比賽的球員，但我們認為讓他接受檢查、確認實際狀況，才是比較明智的決定。」道奇將於台灣時間8日展開與亞利桑那響尾蛇的系列賽，羅伯斯對弗里曼回歸仍抱持樂觀態度，表示：「依照我目前的判斷，我認為他可以出賽。」