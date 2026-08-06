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費城76人今（6）日正式宣布，與兩屆NBA總冠軍後衛卡德維爾-波普（Kentavious Caldwell-Pope，KCP）完成簽約。根據ESPN記者Shams Charania先前報導，KCP與孟菲斯灰熊達成買斷協議後，將以1年390萬美元（約新台幣1.25億元）的合約加盟76人，下個賽季將身穿「1號」戰袍為球隊補強側翼投射與防守能力。現年33歲的KCP上賽季效力於灰熊隊，共出賽51場，場均貢獻8.4分、2.5籃板、2.7助攻，投籃命中率為41.0%、三分命中率31.6%。雖然上季數據略有起伏，但擁有963場例行賽豐富經驗的他，生涯三分命中率仍維持在36.5%的高水準，是一名極具經驗的頂級「3D」球員。根據ESPN記者Shams Charania報導，KCP今夏原先選擇執行灰熊隊價值2160萬美元的球員選項，不過由於灰熊正處於陣容調整階段，加上球隊後場人手較為充足，雙方最終協議分道揚鑣，透過買斷方式結束合作。KCP在買斷過程中放棄約387萬美元薪資，而這筆金額也正好與他加盟費城76人後獲得的1年底薪合約相當。76人最終計入薪資上限的金額約為244萬美元，順利完成這筆補強操作。在與灰熊協議買斷後，KCP選擇以1年390萬美元的親民價格加盟76人。這筆補強讓76人的名單來到14人，預計也將是球隊迎接2026-27新賽季的主力陣容雛形。根據球衣專家Etienne Catalan透露，KCP在76人隊將穿上「1號」戰袍。身為2013年選秀首輪第8順位被活塞選中的好手，KCP生涯最輝煌的時刻莫過於兩度奪下NBA總冠軍，分別為2020年效力洛杉磯湖人時期，以及2023年效力丹佛金塊。值得一提的是，當年他正是詹姆斯（LeBron James）在湖人封王的重要外線戰友，如今轉戰費城再次與詹皇重聚，兩人之間的合作默契將成為 76 人爭冠的重要資本。