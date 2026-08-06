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紐約洋基隊當家球星賈吉（Aaron Judge）因右側肋骨壓力性骨折自5月中旬進入傷兵名單，今（6）日在球隊迎戰聖路易紅雀前接受媒體訪問時透露，自己已經開始朝復出方向努力，並明確表示：「我會在今年球季回來。」洋基教頭布恩（Aaron Boone）賽前也證實醫療團隊已經允許他進行輕量的訓練，包括戶外跑步以及上半身阻力訓練。賈吉本季因右側肋骨壓力性骨折缺席比賽，洋基近期也在缺少多名主力球員的情況下苦撐。面對外界關心復出時間，賈吉坦言時間正在倒數，希望能盡快回到場上，「你開始感受到時間不多了，還剩52天、53天左右，我必須回到球場上。」賈吉肯定地說，「我會在今年球季回來。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前也更新賈吉狀況，透露賈吉近期已完成檢查，醫療團隊允許他進行較輕量的訓練，包括戶外跑步以及上半身阻力訓練。賈吉也證實這項消息：「昨天剛完成檢查，當他們告訴我『可以開始跑步了』，我馬上回答，『好，外面見』。」賈吉本季因傷僅出賽59場，但仍展現強大火力，打擊三圍為.248/.377/.533，貢獻17支全壘打與38分打點，攻擊指數（OPS）達.910以上，依舊是洋基打線最重要的核心。除了賈吉之外，洋基目前傷兵名單還包括貝林格（Cody Bellinger）以及史坦頓（Giancarlo Stanton）等重砲球員，讓球隊攻擊火力受到影響。總教練布恩也強調，賈吉非常清楚自己對球隊的重要性，也希望盡快回歸，但最重要的前提仍是確保身體完全恢復：「我知道他了解現在的情況，也知道自己對這支球隊的重要性，他非常想回來，但他也必須確保自己恢復到最佳狀態。」為了彌補主力球員缺陣造成的影響，洋基在8月3日交易截止日前積極補強進攻戰力，先後交易得到內野手賈西亞（Luis García Jr.）以及外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。洋基從華盛頓國民換來賈西亞，送出投手伯德（Jake Bird）、塞伯特（Jack Cebert）、葛雷布爾（Ben Grable）以及克魯茲（Yovanny Cruz）。賈西亞本季效力國民時，繳出打擊率.283、23轟、76分打點的成績，長打率更高達.560，排名國聯第一。另外，洋基也從舊金山巨人換來拉莫斯，以左投拉拉內（Henry Lalane）以及內野手肯特（Kaeden Kent）作為交易籌碼。拉莫斯本季出賽74場，打擊率.264，敲出9轟與34分打點。目前洋基戰績64勝50敗，是美聯外卡第一名，距離美聯東區龍頭坦帕灣光芒仍有3.5場勝差。隨著賈吉逐漸恢復，洋基也期待隊長能在季後賽前重返陣容，帶領球隊衝擊更高目標。