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▲潘瑋柏吃得很有心得，就連白飯裹了油他都知道。（圖／翻攝自優酷綜藝YouTube）

男星潘瑋柏身材忽胖忽瘦，全都和他管不住嘴有關。中國美食節目《食神·百廚大戰》近日開播，潘瑋柏受邀當評審，被粉絲調侃彷彿老鼠掉進米缸，因為潘瑋柏試吃時根本停不下來，不僅一連配了3碗白飯，在巡場期間，有廚師明明還沒煮完，潘瑋柏就想先試味道，沒餐具也不介意，直接用手接過泡豇豆，這樣也吃得津津有味，讓許多廚師都看傻了眼，觀眾也全笑翻。浙江衛視推出的美食競技節目《食神·百廚大戰》效仿韓國的《黑白大廚》找來100位廚師，分成「星廚」與「素廚」進行PK，潘瑋柏和劉濤、高葉等藝人受邀擔任「大眾評審」，和其他專業評審一起試吃投票，共同決定廚師是否能晉級。節目開播後，潘瑋柏貢獻了不少名場面，像是第一集時，川菜大師張元富端出一道「古法火督魚」，醬汁醇厚、魚肉鮮香，潘瑋柏配著白飯吃到停不下來，還問廚師白飯裡加了什麼？張元富回答煮的時候有加了一點油，潘瑋柏驚呼「難怪」，然後又忍不住去盛了第3碗，好胃口讓廚師也嚇到。潘瑋柏事後受訪時還幫自己澄清：「我其實可以吃好幾碗，但礙於評審的身份，我不能栽進米缸，所以只吃了3碗。」這回答讓觀眾全都笑翻，紛紛留言：「一邊維持評審體面，一邊猛舀湯汁拌飯」、「明明愛吃到停不下」、「看潘瑋柏吃飯太真實了，克制模樣好笑又可愛」、「吃貨認證！潘老師：這碗飯我先吃為敬」。另外，潘瑋柏在巡場時，有廚師明明還在備料，他就急著走過去問：「那有什麼特別的醬，我可以先感受一下？」於是廚師只好挖了一些泡豇豆（酸豆角）給他嚐鮮，沒拿餐具的潘瑋柏見狀直接伸手過去接，試吃後還露出大為驚人的表情，完全可以看出他對美食的喜愛。