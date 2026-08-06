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台股今（6）日開盤回吐前一日部分漲幅，加權指數以44,487.94點開出，下跌123.66點，隨後跌勢擴大，一度下探44,316.13點，跌295.47點，市場消化前一交易日大漲逾1,250點的獲利賣壓。權值股方面，台積電下跌25元至2380元，跌幅1.04%；聯發科跌15元至3985元，跌幅0.38%；鴻海逆勢上漲0.5元至259元，漲幅0.19%。美股週三（5日）漲跌互見，道瓊工業指數上漲263.24點、漲幅0.49%，連續5個交易日收紅並再創歷史新高；不過科技股表現偏弱，那斯達克指數跌0.83%、費城半導體指數下跌1.4%，市場持續消化企業財報與AI投資題材。