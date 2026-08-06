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洛杉磯道奇以6比7不敵芝加哥小熊，先在主場被紅襪橫掃，接著又在芝加哥3戰全敗，吞下本季最長6連敗。最後一戰，大谷翔平轟雙響砲，貝茲（Mookie Betts）敲出4支安打，孟西（Max Muncy）也在8局轟出三分砲，道奇卻因先發勞爾（Eric Lauer）前4局失掉6分，最後反攻仍差一步。現在道奇真正麻煩的是，總有一個環節在關鍵時刻掉鏈子。道奇在這波連敗合計被攻下42分，平均每場失7分。對小熊首戰，打線開局就拿3分，先發投手卻很快被4發全壘打擊沉；史庫柏（Tarik Skubal）加盟首戰交出優質先發，打線只得到1分；最後一戰總算攻下6分，前4局卻已落後1比6。比分一再顯示，道奇不是完全沒有火力，而是經常等到對手把比賽拉開後才開始追分。大谷、貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）、塔克（Kyle Tucker）與孟西排在同一條打線，紙面戰力確實嚇人，但最後一戰的6分，有4分來自兩發全壘打。當全壘打沒有出現，道奇近期很難靠連續安打把攻勢延長。明星打者可以在一個打席改變比分，卻不能保證每一局都有人上壘、有人推進、有人把跑者送回來。交易大限前換來史庫柏，解決的是季後賽前三號先發的問題，不代表例行賽剩下每一場都能交給王牌。大谷的投球計畫仍有變數，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）過去也有傷病紀錄，輪值後段依舊要靠勞爾、沃布萊斯基（Justin Wrobleski）等人吃局數。這波對小熊，沃布萊斯基單場挨4轟、失7分；原本加盟後表現穩定的勞爾，也在4局內失6分。史庫柏可以讓道奇在短期系列賽多一名王牌，卻無法代替其他先發投完8月與9月的賽程。只要輪值後段頻繁提早退場，牛棚就得提早進場，後面的問題也會跟著放大。道奇交易大限前沒有換到能穩定處理第7、8局的頂尖後援，這波連敗也讓問題更加明顯。球隊牛棚整季防禦率僅排聯盟中段，7月以來更滑落到大聯盟後段；連敗期間已有兩場比賽在第7局後遭到對手突破。先發投手若能投到第6、7局，道奇仍有足夠人手完成比賽；但當先發只撐4局，總教練羅伯斯（Dave Roberts）就得提早使用中繼投手。連續幾天如此調度，可靠的投手會累，不穩定的投手則必須被迫接下重要局數。這不是史庫柏一個人能解決的問題，也是道奇交易大限後仍留下的最大缺口。道奇目前69勝46敗，仍在國聯西區保持明顯領先，得失分差也高達正140，6場連敗還不足以推翻前4個月累積的戰力，但卻值得道奇警惕，很多問題在例行賽可以靠陣容深度硬撐過去，到了季後賽卻可能在一、兩場內決定系列賽勝負。