我是廣告 請繼續往下閱讀

近日效力芝加哥小熊的今永昇太的手機桌布意外被曝光，沒想到他的桌布竟然是隊友布朗（Ben Brown）在治療床上的搞怪臉部特寫。這張超荒謬的桌布被美媒公開後立刻在社群平台上被瘋傳，連今永自己都笑稱這是他近9場比賽維持好投的「幸運符」。小熊隊地方電視台《Marquee Sports Network》官方社群近日分享一張照片，並寫道：「速報：這就是目前今永昇太手機的桌布。」照片中可以看到，今永手機螢幕上的人物並不是家人、偶像或任何風景照，而是隊友布朗（Ben Brown）的臉部特寫。這張照片疑似是布朗趴在治療床時捕捉到的畫面，表情與角度都超有喜感，變成手機桌布後顯得格外幽默。美國棒球節目《Foul Territory》官方社群也跟進分享這個趣聞，報導中寫道：「今永翔太將他最近9場比賽的出色投球表現歸功於將手機桌布換成了布朗在訓練桌旁的照片。他稱之為『幸運班傑明（Lucky Benjamin）』。」今永的搞笑桌布曝光後迅速引起美國球迷討論，不少網友留言表示：「我笑到不行，太棒了！」、「今永真的很有趣。」、「雖然不喜歡小熊，但今永真的是很棒的人。」、「這個男人太讓人喜歡了。」、「投球哲學家又創造經典時刻。」事實上今永過去在美國媒體眼中，就以沉穩個性、獨特想法以及賽後談話風格聞名，因此也被球迷冠上「投球哲學家」的稱號。而這個「幸運桌布」是否真的帶來好運，或許也能從今永近期表現看出端倪。今永今日先發迎戰洛杉磯道奇，對決包含大谷翔平在內的強大打線。比賽首局雖然遭大谷敲出首打席全壘打，但今永隨後穩住陣腳，最終主投5局，被擊出8支安打、失1分，成功拿下本季第8勝。小熊終場也以7：6險勝道奇，收下重要勝利。