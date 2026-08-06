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▲《玫瑰瞳鈴眼》近日被捕捉時隔27年在官方YouTube更新。（圖／翻攝自YouTube@ttv）

韓劇在近幾年是許多人追劇的首選，但沒想到近日電視台官方YouTube突然更新27年前的電視劇《玫瑰瞳鈴眼》，讓這部劇再度翻紅，掀起濃濃回憶殺，大批粉絲也狂敲碗電視台重拍現代版，還希望另一部劇《藍色蜘蛛網》也可以更新。《玫瑰瞳鈴眼》在1999年開播，經典旋律與旁白：「紅色的玫瑰，是情人佔有的渴望；黃色的玫瑰，是愛人傷心的眼淚；紫色的玫瑰，是女人浪漫的期待」，是許多人心目中的回憶殺。不料近日有網友在官方YouTube發現，節目竟默默開始更新，直接讓這部劇再度翻紅，老粉們紛紛表示：「好懷念喔，還是以前的電視劇好看」、「瘋掉又更新，愛死。」還有人敲碗《藍色蜘蛛網》也同步更新。《玫瑰瞳鈴眼》是台視在1999年製作的單元劇，劇中以民間奇案為主題，講述男女間的情感糾纏、風流韻事與喋血謀殺，再搭配上知名主播盛竹如勸世的旁白，前衛劇情在當時風靡全台，是台灣90年代的代表性犯罪劇之一。